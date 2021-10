De Nederlandse bouwer van duurzame smartphones Fairphone heeft zijn vierde model aangekondigd, een modulair toestel met onder meer een 5G-chip en vijf jaar garantie.

Fairphone wil een ethisch alternatief vormen voor veel van de smartphonemarkt. Het bedrijf maakt telefoons van conflictvrije materialen, die gebouwd worden onder eerlijke arbeidsomstandigheden. De toestellen moeten ook duurzaam zijn: ze gaan langer mee dan veel concurrenten en zouden makkelijk te repareren zijn. Het Nederlandse bedrijf brengt nu zijn vierde versie uit van de smartphone, de Fairphone 4.

Specificaties

Het gaat om een iets krachtiger toestel dan nummer drie, met vijf jaar garantie en de belofte dat je twee belangrijke Android-updates zult meekrijgen. Ondersteuning voor software van het toestel is er nog zeker tot eind 2025, mogelijk tot 2027.

Wie zich bij zoveel Wereldwinkel-ethiek verwacht aan trage specificaties heeft het trouwens mis. Aan boord zit een 5G-processor in de vorm van een Snapdragon 750G chip. Je kan kiezen voor 6 of 8GB aan RAM en 128 of 256GB aan interne opslag. Het toestel en zijn 6.3 inch 1080p LCD-scherm draaien op een batterij van 3.905 mAH. Dat geheel is vergelijkbaar met veel andere toestellen in het middensegment. Er zijn ook drie camera's, een 25 megapixelcamera voor selfies vooraan en achteraan een 48 megapixel-hoofdcamera en een breedbeeldcamera van 48 megapixels. Met de hoofdcamera kan je in 4k video opnemen.

De Fairphone 4 © Fairphone

Zoals gezegd moet het toestel vooral lang meegaan. Zo zou je componenten vrij makkelijk met een gewone schroevendraaier moeten kunnen losmaken en vervangen. Fairphone komt alvast met allerlei reparatiemodules om dat te doen. Momenteel zijn het er acht, waaronder vervangschermen, batterijen, nieuwe panelen voor de achterkant, luidsprekers, camera's en USB-C-poorten. Ook die reparatiemodules zouden tot 2027 moeten beschikbaar zijn.

De telefoon komt in Europa uit op 25 oktober voor een richtprijs van 579 euro voor het toestel met 6GB RAM en 128GB opslag. De duurdere versie, met 8GB RAM en 256GB interne opslag heb je voor zo'n 649 euro.

