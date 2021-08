De Belgische Federale Politie zou de controversiële gezichtsherkenningssoftware ClearView AI op enkele maanden tijd een paar honderden keren hebben gebruikt, zegt BuzzFeed op basis van gelekte documenten. Al ontkent de Federale Politie dat formeel.

Clearview AI levert gezichtsherkenningssoftware die zeer ver gaat. Het bedrijf claimt een database te hebben van meer dan drie miljard beelden waarmee ordediensten in seconden de identiteit van iemand kunnen achterhalen.

Maar de technologie is zeer controversieel want Clearview haalt die beelden gewoon van het internet zonder toestemming van de betrokkenen of de betrokken diensten. Zo indexeert het foto's van Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter, een praktijk die al door verschillende privacyautoriteiten als illegaal is bestempeld.

Buzzfeed schreef in februari 2020 al dat het bedrijf ook diensten aan Belgische politie- of overheidsdepartementen leverde. Het baseert zich daarvoor op een gelekte loginlijst. Clearview zelf gaf toen toe dat haar klantendatabase werd gehacked.

Gratis test voor Europese politiediensten

Nu komt de site met meer details. Zo zou de software in oktober 2019 op een conferentie bij Europol in Den Haag gedemonstreerd zijn, waarna medewerkers van nationale politiediensten de tool gratis als test konden uitproberen.

Volgens BuzzFeed hebben 88 politiediensten in 24 landen buiten de VS dat gedaan, waaronder ook de Belgische Federale Politie. Daarbij zou het voor ons land om '101 - 500' opzoekingen gaan in de periode tot februari 2020. Of de software nadien nog in gebruik bleef is niet duidelijk.

Niet altijd formeel goedgekeurd

De site nuanceert wel dat het gebruik van de tool niet overal formeel was geregeld. Zo ontkende een Finse ordedienst aanvankelijk het gebruik van Clearview, om achteraf toch te moeten bevestigen dat de software 210 keer werd gebruikt, zonder toestemming van hogerhand.

BuzzFeed contacteerde ook de Federale Politie maar kreeg geen reactie. Data News deed vanmorgen hetzelfde en zal dit artikel aanvullen indien er alsnog wordt gereageerd op de bevindingen van BuzzFeed.

Update 20 uur:

De Federale Politie laat aan onze redactie weten dat de systemen bij haar weten nooit zijn gebruikt. Het doet momenteel zelf een interne rondvraag naar het gebruik van de tool bij verschillende diensten, die antwoorden zijn nog niet allemaal binnen, maar er is volgens de persdienst van de politie geen aanwijzing dat Clearview AI wordt gebruikt.

Daarnaast benadrukt de Federale Politie ook dat er momenteel geen plannen zijn om Clearview AI formeel te gebruiken.

