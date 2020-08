In de VS worden slimme luidsprekers vaak geraadpleegd bij politie-onderzoek. In België is dat vooralsnog niet het geval, zo leert Data News.

Eerder deze week raakte bekend dat Amerikaanse politiediensten vaker dan enkele jaren geleden data opvragen van slimme luidsprekers zoals Amazon Echo of Google Nest. Die gegevens kunnen meer informatie geven over wat een slachtoffer deed vlak voor een incident, of kunnen eventueel een alibi van een verdachte bevestigen of onderuit halen.

In België gebeurt zoiets vooralsnog niet. De FCCU, noch de NTSU, de National Technical Support Unit, die de data-aanvragen bij de grote technologiebedrijven verwerkt, heeft ervaring met zulke aanvragen, zegt de Federale Politie aan Data News.

We moeten daarbij wel opmerken dat slimme luidsprekers in de VS vandaag al veel couranter zijn dan in België, onder meer omdat ze daar al langer beschikbaar zijn. In België is het product aan een opmars bezig, maar het duurde ook even voor sommige luidsprekers in het Nederlands of Vlaams werkten.

Een bijkomend obstakel is dat er momenteel geen internationaal legaal kader is om zulke verregaande data-opvragingen te doen bij partijen als Google, Amazon, Facebook of Apple.

"Waar er in het artikel gesteld wordt dat het opvragen van data van slimme speakers in de Verenigde Staten ondertussen bijna even courant is als het uitlezen van een smartphone, is dat in België dus zeker nog niet het geval," aldus de Federale politie in een mededeling.

