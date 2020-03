Financieel directeur Sandrine Dufour vertrekt op 1 juni bij Proximus. Ze gaat dezelfde functie uitoefenen bij biofarmabedrijf UCB, zo meldt het telecombedrijf.

De Française zal dan iets langer dan 5 jaar bij Proximus gewerkt hebben. Een grote verrassing is het vertrek van Dufour niet. Toen Dominique Leroy Proximus verliet, was ze even interim-CEO en werd ze genoemd als kanshebber om die post definitief in te nemen.

Uiteindelijk koos de raad van bestuur voor Guillaume Boutin als nieuwe CEO. Dufour zou in de procedure zelf besloten hebben om geen kandidaat te zijn. Bij de voorstelling van Boutin sloot voorzitter Stefaan De Clerck niet uit dat er nog wijzigingen zouden komen in het directiecomité.

Dufour begint op 1 juli bij UCB. CEO Jean-Christophe Tellier zegt dat ze "grondige financiële expertise, sterke strategische capaciteiten en bewezen leiderschap" heeft.

De Française zal dan iets langer dan 5 jaar bij Proximus gewerkt hebben. Een grote verrassing is het vertrek van Dufour niet. Toen Dominique Leroy Proximus verliet, was ze even interim-CEO en werd ze genoemd als kanshebber om die post definitief in te nemen.Uiteindelijk koos de raad van bestuur voor Guillaume Boutin als nieuwe CEO. Dufour zou in de procedure zelf besloten hebben om geen kandidaat te zijn. Bij de voorstelling van Boutin sloot voorzitter Stefaan De Clerck niet uit dat er nog wijzigingen zouden komen in het directiecomité.Dufour begint op 1 juli bij UCB. CEO Jean-Christophe Tellier zegt dat ze "grondige financiële expertise, sterke strategische capaciteiten en bewezen leiderschap" heeft.