De Leuvense fintech start-up Aeco haalt 700.000 euro op bij het Vlaamse SBB Accountants & Adviseurs. Aeco wil marktleider worden in het automatiseren van fiscale adviezen, een business die vandaag nog vooral manueel gebeurt.

Het klassieke beeld van de boekhouder met zijn map facturen onder de arm is verleden tijd. Vandaag werkt bijna elk accountancy-kantoor met software die automatisch boekingen doet en facturen verwerkt. Maar daar stopt het niet volgens Aeco. De fintech start-up is ervan overtuigd dat de komende tien jaar ook de adviesrol van de accountant meer en meer geautomatiseerd zal worden. Meer over die visie kon je al lezen in deze aflevering van Data News' Starter van de week.

Aeco is opgericht door de drie broers Thomas, Arnout en Ruben Aertgeerts uit Leuven. Als fiscaal jurist, burgerlijk ingenieur en fysicus vormen ze een complementair team met een duidelijke missie: fiscaal advies aan bedrijven en ondernemers automatiseren. Aeco werd gelanceerd als beloftevolle start-up bij accelerator Start-it@KBC en is nu anderhalf jaar operationeel.

'Ideaal laboratorium'

Om fiscale experts te ondersteunen en hun expertise te automatiseren, ontwikkelden de broers een softwareplatform. Vraagt een klant bijvoorbeeld naar de fiscale voordelen van een elektrische wagen, dan kan de expert snel een eerste geautomatiseerd advies sturen.

Met 28 kantoren en 580 medewerkers is SBB Accountants & Adviseurs intussen het grootste Vlaamse accountants- en advieskantoor. De kapitaalinjectie van 700.000 euro is voor Aeco belangrijk om het platform verder te ontwikkelen en de groei exponentieel te versnellen. 'SBB is daarnaast een ideaal laboratorium om snel adviezen te automatiseren en die meteen bij 23.000 eindklanten te krijgen', klinkt het nog.

