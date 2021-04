Als elke financiële instelling dezelfde tools ontwikkelt, dan is dat meer dan dubbel werk. Om het developers in de fintech-sector makkelijker te maken, stelt de Leuvense start-up Aeco software beschikbaar die fiscale berekeningen automatiseert. 'Het doel is om het hele fiscale wetboek toegankelijk te maken via een application programming interface.'

'Google eens op bruto-netto-calculator en je zal zien hoeveel verschillende oplossingen er bestaan', steekt Aeco co-founder Thomas Aertgeerts van wal. 'Telkens weer is een ontwikkelaar bij een bank, sociaal secretariaat of waar dan ook wéér van nul begonnen om precies hetzelfde te ontwerpen. Dat begint met publieke kennis over de fiscale regels in een digitaal model te gieten, waarna ze hun specifieke toepassing daarvan ontwikkelen.'

Digitaal wetboek

'Doe dat nu toch niet', dachten Aertgeerts en zijn broers Arnout en Ruben. Ze besloten om die eerste fase voor eens en altijd volledig uit te werken, en beschikbaar te maken als een API. 'Het doel is om het hele fiscale wetboek in die tool te verwerken', lacht Thomas. 'We zijn voorlopig begonnen met features als de bruto-netto calculaties, pensioenberekeningen, sociale zekerheid en auteursrechten.... Alles zowat rond loonoptimalisatie voor zelfstandigen. Maar in de toekomst willen we ook berekeningen rond de lonen van werknemers aanbieden.'

Om dat waar te kunnen maken, koppelt Aeco de kennis van fiscale experts aan de digitale expertise van een ontwikkelaar. 'Samen maken ze een visuele voorstelling van de regelgeving die ze allebei kunnen begrijpen. Die voorstelling wordt in code gegoten en zo krijgen we een echt digitaal wetboek dat we via een API toegankelijk maken.'

Die API wordt als SaaS-oplossing ter beschikking gesteld aan IT-afdelingen van financiële instellingen, die op basis daarvan hun eigen tools kunnen ontwikkelen. 'Ze kiezen zelf welke use cases van de API ze willen gebruiken, zoals de bruto-netto calculator, het berekenen van sociale bijdragen, en dergelijke, en betalen vervolgens een kleine kost per berekening. Op vraag van onze grotere klanten gaan we op basis van onze backend ook frontend-oplossingen op maat maken.'

Voorbereid op het buitenland

De tax-API vond ondertussen al een aantal klanten, waaronder sociale zekerheidskantoor Acerta en de start-up Bothive die de bruto-netto calculator van Aeco in zijn chatbot integreerde. En de ondernemende broers richten hun blik ondertussen al naar het buitenland. 'Het voordeel daarbij is dat België een van de meest complexe fiscale wetgevingen heeft. Door die te digitaliseren, zijn we voorbereid op de meeste regels in het buitenland. Tachtig procent van het werk in andere landen zal bestaan uit het aanpassen van Belgische oplossingen. Twintig procent blijft maatwerk, waarvoor we samen zullen werken met partners. Dat kunnen zowel eigen medewerkers zijn als gespecialiseerde firma's met de juiste expertise. Voor Nederland, Frankrijk en Luxemburg zijn we al in gesprek met partijen, dus we hopen spoedig de eerste stappen over de landsgrenzen te kunnen zetten.'

Om de groei van de tax-API en de andere activiteiten te realiseren wil Aeco nu voor het eerst extern kapitaal ophalen. 'Een paar honderdduizend euro zou voor ons heel wat betekenen, onder meer om het ontwikkelteam en de sales uit te bouwen', klinkt het. 'Maar vooral willen we het gesprek aangaan met mensen uit de sector, zodat hun netwerk ons ook verder kan brengen.'

Aeco Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 3 Financieel: Op zoek naar fintechkapitaal. Website: Aeco.cloud

