Het Antwerpse fintechbedrijf POM komt in handen van Mail to Pay: een sectorgenoot met hoofdkantoor in Nederland. De naam POM blijft wel behouden.

Het Belgische fintechbedrijf POM komt in Nederlandse handen nu Mail to Pay het bedrijf inlijft. De oplossingen rond betaaldiensten en creditmanagement worden samengelegd. In België blijft de naam POM wel behouden.

POM bestaat zo'n 8 jaar zet in op innovatieve betaaloplossingen. Het bedrijf telt in ons land naar eigen zeggen meer dan 1.300 klanten verspreid over uiteenlopende sectoren. Je vindt de QR-betaalcodes van POM onder meer op de aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst, op de verkeersboetes van de federale overheid en op energiefacturen van Luminus. Aanvankelijk was er ook een aparte POM-app, maar die is vorige maand offline gehaald.

Mail to Pay is in Nederland dan weer vooral bekend als een innovator in creditmanagementsoftware en het debiteurenproces. De voorbije drie jaar bouwde Mail to Pay ook in België een afdeling uit, met focus op de zorgsector, energiebedrijven, woon-zorgcentra en diverse financiële spelers. 'Met POM en Mail to Pay brengen we twee toonaangevende technologiebedrijven samen onder één dak', zegt Kees Neven, CEO van de Mail to Pay Group in een persbericht. 'We verbreden zo ons aanbod met oplossingen voor factuuropvolging', zegt Johannes Vermeire, co-founder en CEO van POM.

Mail to Pay heeft een 25-koppig team. Naast het hoofdkantoor in Nederland (Alblasserdam), heeft de Mail to Pay Group ook kantoren in Antwerpen en Emsbüren in Duitsland. POM werd opgericht in 2014 en stelt 12 mensen tewerk in het kantoor in Antwerpen.

