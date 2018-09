Fintechbedrijf The Glue ontwikkelt digitaal platform voor zelfstandigen

The Glue werd drie jaar gelden opgericht door ervaren fintechpioniers als Jürgen Ingels en Stefan Dierckx om banken te helpen met het aanbieden van digitale diensten. Nu gaat de start-up ook samenwerken met accountingkantoor VGD om een digitaal platform voor zelfstandigen op de markt te brengen. Vanuit TOCO, zoals het platform zal gaan heten, kunnen zelfstandigen inkomende facturen en onkosten betalen en verkoopfacturen versturen. Maar ze kunnen ook hun accountant en hun bank een sleuteltje geven tot hun virtuele dossierkast.

"In de eerste plaats gaan we een gebruiksvriendelijk communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers opzetten," zegt Charlotte Pille, Accountancy Partner bij VGD. "Via een informatie-feed, vergelijkbaar met de Facebook-timeline, krijgen ondernemer en accountant zicht op de meest recente acties, de to-do's van de dag, en verschijnen er alerts."

PSD2

Door de nieuwe Europese richtlijn Payment Services Directive (PSD2) moeten banken hun data openstellen voor andere banken en voor fintechbedrijven. Daardoor wordt het mogelijk om betalingen rechtstreeks vanuit TOCO uit te voeren. "Maar we gaan verder dan dat", zegt Stefan Dierckx, CEO van The Glue. Ondernemers zullen ook andere documenten met hun bank kunnen delen. "Dat vermijdt enorm veel rompslomp. Een goed voorbeeld is een kredietaanvraag. Zowel de onderneming als de bank moeten een hele resem aan documenten heen en weer sturen. Met TOCO wordt dat verleden tijd", belooft hij. Met een aangepaste goedkeuring kan de bank de betreffende documenten daar raadplegen en becommentariëren waar nodig.

Mits instemming zullen banken ook inzicht krijgen in de financiële situatie van hun klanten om zo advies op maat te kunnen geven. "Die bijkomende functionaliteiten zijn een innovatieve toepassing van PSD2 in een B2B-context", meent Dierckx.

Geen rush meer vlak voor belastingaangifte

Omdat documenten in TOCO kunnen worden opgeladen van zodra ze binnenkomen, vermijden zowel de ondernemer als zijn accountant de traditionele werkpieken en rush rond btw- en belastingaangifte. En op termijn moet het voor een kmo ook mogelijk worden om vanuit TOCO informatie uit te wisselen met andere partijen zoals de overheid of sociale secretariaten.

Een vroege, beperktere versie van TOCO loopt momenteel al voor de klanten van VGD. De komende maanden wordt de commerciële versie gebouwd. Het nieuwe platform zal breed beschikbaar zijn in de lente van 2019.