Geldtransferdienst TransferWise heeft in een investeringsronde 292 miljoen dollar opgehaald. De snelgroeiende start-up wordt zo stilaan een van de meest waardevolle fintech-bedrijven in Europa.

De investeringsronde werd aangevoerd door groeikapitaalinvesteerders Lead Edge Capital, Lone Pine Capital en Vitruvian Partners. Eerdere investeerders als Andreessen Horowitz en Baillie Gifford hebben hun portfolio in TransferWise uitgebreid. Ook beleggingsfonds BlackRock nam deel aan de ronde. Tot nu toe heeft het bedrijf al 689 miljoen dollar opgehaald in primaire en secundaire financiering. Daarmee zou het gewaardeerd worden op 3,5 miljard dollar.

Transferwise had naar eigen zeggen niet meteen vers kapitaal nodig. Het geld zal voornamelijk gebruikt worden om de aandelenopties uit te betalen van iedereen die al participeerde in de doorgroei van de start-up. "We willen talent aantrekken, maar voor een kleine start-up is het vaak moeilijk om op vlak van salaris te concurreren met de grote banken of de gevestigde techbedrijven. Daarom krijgt iedereen die voor Transferwise begint te werken ook aandelenopties. Nu kunnen we de investeerders die van in het begin in ons geloofd hebben en de eerste werknemers belonen", verduidelijkt woordvoerster Magali Van Bulck.

Om kosten tijdens die uitbetalingen te vermijden vinden de transacties overigens plaats door middel van de TransferWise Business-service, vertelt ze. "Daarmee kon het geld automatisch in dollars worden overgeschreven, want de meeste investeerders zijn Amerikanen."

Wat doet Transferwise precies? TransferWise levert een platform om geld over te schrijven naar het buitenland. Het disruptieve bedrijf claimt daarin tot acht keer goedkoper te zijn dan traditionele banken omdat het geen commissies op wisselkoersen hoeft aan te rekenen. Dat doet het door gebruikers die in één richting geld willen sturen te koppelen aan gebruikers die in een andere richting geld uitsturen. Als u bijvoorbeeld wil overschrijven naar een Britse rekening, dan komt het geld eerst op de Europese rekening van TransferWise, die hetzelfde bedrag van haar Britse rekening overschrijft naar de ontvanger. Op die manier worden de transfers steeds binnen dezelfde muntzone gehouden.

Het bedrijf voert tegelijk ook campagne om de traditionele praktijken van verborgen kosten en slechte wisselkoersen de wereld uit te helpen. In Europa is een verordening in de maak om grensoverschrijdende betalingen goedkoper en transparanter te maken. Mogelijk zal Australië een gelijkaardige aanpak kiezen. De regering vroeg de Australische Competitie- en Consumentencommissie om de kwestie te onderzoeken.

"De wereld neigt meer en meer naar een transparante manier van zakendoen en wij willen daar een deel van uitmaken", zegt Nimay Mehta, General Partner bij Lead Edge Capital in een persbericht. "Internationale betalingen zijn een miljardenmarkt die tot nu toe gedomineerd werd door banken die hun prijzen artificieel hoog hielden en een trage service aanboden. TransferWise heeft dat helemaal veranderd. Voor het eerst kunnen mensen nu geld de wereld rondsturen aan de echte wisselkoers en aan een transparante prijs. Het is dan ook geen mirakel dat vijf miljoen mensen daarvan gebruik maken. TransferWise krijgt nu nog meer mogelijkheden om te groeien doordat wetgevers van Europa tot Australië die transparantie als de nieuwe norm zien."

"Na acht jaar, staan we met TransferWise nog maar aan het begin", vult CEO Kristo Käärmann aan. "Het belangrijkste voor ons is dat we onze gebruikers heel veel geld besparen dankzij ons transparant lagekostenmodel. Vandaag is dat meer dan een miljard euro per jaar, maar daar kunnen nog honderden miljarden bij. Dat de EU stappen ondernomen heeft om geniepige kosten in een slechte wisselkoers te bannen, is een gigantische stap in de goede richting. Investeerders vinden dat ons model, dat nu wettelijk verplicht wordt in Europa, het beste is voor consumenten en dat daar de toekomst ligt voor de rest van de sector. We streven ernaar om die wetgeving ook ingevoerd te zien in de rest van de wereld."

Binnenkort naar Brussel

Sinds haar oprichting in 2011 is het fintechbedrijf, met hoofdkwartier in Londen, zeer snel gegroeid. Het telt nu 1600 werknemers verspreid over 12 kantoren en wil er de komende 12 maanden nog 750 extra aanwerven.

Het bedrijf kreeg ook een vergunning van de Nationale Bank om actief te worden in ons land. Dat moet ervoor zorgen dat TransferWise-gebruikers dezelfde service krijgen in het geval van een 'no deal'-brexit.

"We hebben altijd gezegd dat we ons kantoor in Brussel zouden openen vóór de brexit. Aangezien die uitgesteld is tot 31 oktober, hebben we zelf iets meer tijd genomen om een goed projectplan op te stellen. Het kantoor gaat de komende maanden open, alleszins voor de brexit", belooft Van Bulck.