Na drie jaar komt er een einde aan B-Hive, het platform dat twee miljoen euro overheidsgeld kreeg om voor technologische vernieuwing te zorgen in de Belgische banken-en verzekeringssector.

Deze week organiseert B-Hive samen met de Europese Bankfederatie, Febelfin en FinTech Belgium de Digital Finance Summit in Brussel, de grootste fintechconferentie ooit in België. Voor B-Hive wordt die conferentie meteen ook het laatste wapenfeit. Het platform dat de grootbanken en verzekeraars een antwoord moest helpen bieden op de digitalisering, wordt in 2020 niet meer voortgezet. De stopzetting komt niet helemaal onverwacht. Meerdere teamleden stapten de voorbije weken en maanden al uit het project.

"De voorbije weken hebben we met de verschillende partners de vraag gesteld: 'Wat gaan we doen met B-Hive volgend jaar?'. We hebben enerzijds vastgesteld dat B-Hive een aantal zaken heeft opgeleverd die moesten gebeuren. Anderzijds kwamen we tot het besluit dat het niet zinvol zou zijn om op exact dezelfde manier door te gaan", zegt Raf De Kimpe, Business Development director van B-Hive.

B-Hive ontstond drie jaar geleden toen de federale overheid 2 miljoen euro investeerde om Brussel op de kaart te zetten als internationaal fintechcentrum. Concreet gingen die subsidies naar Eggsplore, een ecosysteem voor fintechbedrijven dat opgericht werd door Jürgen Ingels en Wim De Waele. De nieuwe naam, B-Hive - alluderend op een bijenkorf, maar dan met de B van Brussel en België - moest het potentieel van de hoofdstad als belangrijk financieel kruispunt in Europa meer benadrukken.

Het fintechplatform zegt daar inmiddels in geslaagd te zijn. "B-Hive heeft Brussel in slechts drie jaar met succes gepositioneerd als toegangspoort tot Europa - kijk naar de komst van onder andere Lloyds, QBE, MS Amlin, Moneygram en TransferWise", klinkt het. Intussen is er ook een en ander veranderd. Fintech is 'mainstream' geworden en de grenzen tussen financiële spelers en techbedrijven beginnen stilaan te vervagen.

"Drie jaar geleden was de situatie volledig anders dan nu", zegt De Kimpe. "Fintech was toen nog iets relatief nieuw, zeker voor de banken en de verzekeraars. Zij konden hulp gebruiken om in contact te komen met start-ups." Tegenwoordig zijn ze wél uitgerust met de tools en mentaliteit om op eigen houtje te gaan samenwerken met start- en scale-ups, meent B-Hive. "Verenigingen als Febelfin en Assuralia hebben zich ontwikkeld en zijn klaar om het roer over te nemen."

Bovendien zijn er intussen ook Scale-ups.eu (een initiatief van Jürgen Ingels om start-ups te helpen doorgroeien) en FinTech Belgium bijgekomen. "We hoorden van alle partijen dat we moeten defragmenteren", zegt De Kimpe. Dus werd B-Hive overbodig, althans in zijn huidige vorm.

Nieuw initiatief rond AI en cybersecurity

De organisatie wil zich nu heroriënteren richting artificiële intelligentie en cyberveiligheid. "Aangezien die twee domeinen niet gelimiteerd zijn tot de financiële sector, is het niet meer zinvol om binnen het huidige bestuursmodel te werken. Daarom hebben we besloten om B-Hive zoals het nu is, stop te zetten en om uit te kijken naar een alternatief", zegt De Kimpe.

Hoe dit B-Hive 2.0 er precies zal uitzien is nog niet bekend. "De banken zullen betrokken blijven, maar wellicht niet langer als aandeelhouder. We zullen in de eerste plaats focussen op artificiële intelligentie en cyberveiligheid voor marktinfrastructuur en in de verre toekomt kan dit eventueel uitbreiden naar andere sectoren", aldus De Kimpe.

Wim De Waele, de voormalige CEO van iMinds, is als adviseur betrokken bij de gesprekken over het nieuwe project. Jürgen Ingels, die samen met De Waele aan de wieg stond en het gezicht was van B-Hive, zit níét achter de tekentafel. Ingels zegt nu ook al jaren niet meer betrokken te zijn bij B-Hive zelf. "Ik heb het wel opgezet maar ben nooit betrokken geweest, noch operationeel, noch vanuit de Raad van Bestuur."

Eerder dit jaar zei Ingels in Data News dat België niet meer vooraan staat als het op vernieuwing in de bankwereld aankomt, nadat ons land ooit jarenlang aan de top stond. "We hadden een positie, en we hebben die weggegeven. Banken hebben te veel concurrentie om dat nog eens te doen", aldus de fintechpionier.