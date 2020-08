De Firefox browser rolt in de komende weken een uitbreiding uit van zijn anti-trackingfunctie. Daarin zullen niet alleen cookies van derde partijen, maar ook redirect tracking cookies worden tegengehouden.

Dat schrijft Mozilla, de uitgever van Firefox in een blogpost. Het bedrijf heeft het over versie 2.0 van zijn Enhanced Tracking Protection functie, die naast de gekende third party cookies ook redirects of bounce trackers probeert tegen te houden.

Firefox zet al een tijdje in op privacy van zijn gebruikers, en versie 69 van de browser, die nu uit is, blokkeert onder meer tracking cookies van derde partijen. Dat zijn de cookies die oplijsten dat je op de ene site naar een paar schoenen zoekt, op de volgende site reviews leest en op de derde dat paar schoenen koopt. Ze horen meestal niet bij een van die drie websites zelf, maar worden geplaatst door een derde partij, vaak een advertentiebedrijf.

Zogeheten 'first party cookies', die door de site zelf worden geplaatst kan je met een browser moeilijk blokkeren, omdat surfen bijzonder lastig wordt zonder die cookies. Denk bijvoorbeeld aan cookies die bijhouden op welke links je al geklikt hebt (zodat ze een ander kleurtje krijgen), en of je al dan niet ingelogd bent.

Advertentiebedrijven hebben dat ondertussen door, dus gebruiken ze 'redirect cookies' om surfers toch van de ene site naar de andere te kunnen volgen. Ze doen dat door je, tussen twee sites door, heel even ongemerkt op de eigen website te laten stoppen. Klik je op de reviewsite op een link naar de webshop, dan kom je dus niet meteen terecht op die webshop, maar ga je via de site van de adverteerder, die zo een first party cookie kan droppen, legt Firefox uit.

En daar wil de browser in versie twee van zijn anti-tracking dus komaf mee maken. Net als met third party cookies gaat Mozilla gebruik maken van een blacklist, en zal het cookies van bekende trackers elke 24 uren automatisch wissen. Dat zou zo'n beetje het midden moeten houden tussen alle cookies wissen, waardoor websites je niet meer herkennen, en niets wissen, waardoor je toch nog getrackt wordt.

Met de technologie gaat Mozilla Apple achterna. Dienst WebKit bevat sinds 2018 een manier om redirect of bounce tracking tegen te gaan, al werkt die anders. Safari, de browser van Apple, blokkeert ook standaard alle third party cookies sinds begin dit jaar.

