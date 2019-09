Mozilla heeft de nieuwste versie van zijn browser Firefox uitgebracht, nummer 69 ondertussen, en zet daarmee extra in op de privacy van zijn gebruikers. De browser blokkeert standaard cryptominers en trackingcookies van derden.

Firefox zet in versie 69 de zogeheten Enhanced Tracking Protection standaard aan. De functie is beschikbaar sinds juni en is ondertussen, volgens Mozilla, uitgebreid getest. Met de functie worden trackingcookies geblokkeerd op basis van een blacklist. Een schildsymbool in de adresbalk laat zien dat Enhanced Tracking Protection aanstaat, en je kan erop klikken om te zien welke cookies en bedrijven worden tegengehouden.

Naast tracking, blokkeert Firefox 69 ook standaard cryptominers. Dat moet vermijden dat derden toegang krijgen tot de CPU van je computer zonder dat je daar zelf erg in hebt. Je kan verder ook scripts blokkeren die snapshots maken van je computerfiguratie wanneer je een website bezoekt (zogeheten 'fingerprinting'). Volgens Mozilla zal die bescherming in een latere versie ook standaard worden aangezet. Tot slot heeft de nieuwe Firefox een optie verwijderd waarmee de Flash plug-in altijd aan staat. Om Flash op een website te gebruiken, moet je nu altijd toestemming geven.

Firefox is al langer een ietwat meer privacy-gericht alternatief voor 's werelds grootste browser, Chrome, en Mozilla lijkt daar nu sterker op in te spelen. Chrome wordt namelijk uitgegeven door Google, ook 's werelds grootste advertentieplatform. De techgigant is daarom altijd wat trager geweest met bijvoorbeeld het blokkeren van cookies of andere technologieën die het adverteerders moeilijk maakt om zich op gebruikers te richten. Andere browsers, zoals Apple's Safari of Brave, blokkeren ook al langer standaard trackingcookies.