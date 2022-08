Drie van de belangrijkste wearables van Fitbit kregen deze week een upgrade. Het gaat om de Sense 2, Inspire 3 en Versa 4, die voor het eerst verkocht worden onder de branding 'Fitbit by Google'. De Amerikaanse techreus nam Fitbit begin vorig jaar over voor omgerekend 1,8 miljard euro.

Het vernieuwde instapmodel is de Inspire 3. Deze smal vormgegeven fitnesstracker kreeg een verbeterd always-on kleurenscherm en biedt voortaan een accu die het op één laadbeurt tot tien dagen uitzingt. Het waterdichte gadget kost 99,95 euro, is beschikbaar met bandjes in diverse kleuren en komt met een gratis proefabonnement van zes maanden op Fitbit Premium. Deze dienst, ook kosteloos uit te proberen met de nieuwe Sense 2 en Versa 4, biedt onder meer extra inzichten in je gezondheid, met bijvoorbeeld een dagelijkse herstelscore en slaapprofielen.

Bij die Versa 4 staat fitness centraal. Zo zijn er meer dan veertig sportmodi beschikbaar (voorheen de helft), met nieuwkomers als HIIT (High Intensity Interval Training), gewichtheffen, CrossFit en dansen. Het toestel biedt voorts een ingebakken gps, minuten in actieve zones en real-time inzicht in je hartslagzone en andere statistieken. Nog handig is de directe toegang tot Google Maps (met navigatieaanwijzingen) en Google Wallet. Richtprijs: 229,95 euro.

Tot slot is er de vernieuwde Sense 2, het topmodel uit de Fitbit-lijn met een prijskaartje van 299,95 euro. Van dit slimme klokje onthouden we vooral de Body Response-sensor, die via je huid constant je zogeheten elektrodermale activiteit (cEDA) registreert.

Aan de hand van je hartslag(variabiliteit) en huidtemperatuur geeft de Sense 2 aan wanneer je lichaam tekenen van stress vertoont. Doel daarvan is dat de drager van het gadget zich meer bewust wordt van mogelijke triggers en zo een routine kan opbouwen om de stress te beheersen. Hulpmiddelen daarbij zijn een begeleide ademhalingssessie en mindfulness-oefeningen, zowel vanaf je pols als via de Fitbit-app.

