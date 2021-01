Fitbit, maker van sport- en gezondheidswearables, is overgenomen door Google. Beide bedrijven gaan meer dan een jaar na de eerste afspraken als één geheel verder, hoewel de antitrustgoedkeuringen nog niet allemaal binnen zijn.

Fitbit is officieel een onderdeel van Google. Dat meldt het bedrijf op zijn blog, en het wordt ook in een mailtje gestuurd naar de gebruikers van de toestellen. In het bericht, getekend door CEO en mede-oprichter James Park, benadrukt Fitbit dat de accounts en apps gewoon blijven doorlopen, en dat je ook na de overname de toestellen via derde partijen zal kunnen gebruiken. Wie zijn wearable linkt aan andere apps - we denken bijvoorbeeld aan de Strava loop-app - kan dat dus blijven doen.

Antitrust

Google kondigde zijn plannen om de wearable-maker over te nemen aan in 2019, maar moest wachten op goedkeuring van verschillende antitrustautoriteiten. Vooral de mogelijkheid dat de deal de persoonsgegevens die Fitbit verzamelt over je sport- en slaapactiviteiten zou combineren met de gigantische bak data die Google al over de meeste mensen heeft, baarde daarbij zorgen.

"Google zal de privacy van Fitbit gebruikers blijven beschermen en heeft daartoe enkele bindende verplichtingen afgesproken met regulatoren", schrijft Park daarover in de mededeling. "Dat betekent dat de gezondheid- en fitnessdata van Fitbit-gebruikers niet zullen worden ingezet voor Google ads, en dat die gegevens ook apart worden gehouden van andere Google ad data."

"Deze deal ging altijd over toestellen, niet data", schrijft Rick Osterloh, senior vice president Devices & Services ook nog eens in een blog bij Google zelf. Wat Google echt van plan is met die toestellen, en hoe een toekomstisge line-up er zal uitzien, is op dit moment niet helemaal duidelijk.

Genoeg gewacht

De mededeling komt er ongeveer een maand nadat de Europese Commissie groen licht gaf voor de overname. Ze koppelde daar enkele voorwaarden aan, zoals het stockeren van gebruikersgegevens in aparte silo's, wat ook terugkomt in de beloften van Park en Osterloh.

Het moet echter opgemerkt dat de deal nog niet wereldwijd is goedgekeurd. Onder meer de Australische regulator is nog niet klaar met zijn onderzoek, en ook de Amerikaanse Justitie, nochtans een belangrijke speler voor een Amerikaans bedrijf, heeft zijn goedkeuring nog niet uitgesproken. "We hebben de voorbije veertien maanden meegewerkt aan de uitgebreide review van het Department of Justice", zegt Google daarover aan de New York Times, "en de afgesproken wachttijd is ondertussen zonder bezwaar verlopen." Met andere woorden, Google vindt dat het lang genoeg heeft gewacht.

