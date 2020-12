De Europese Commissie heeft de overname van Fitbit door Google goedgekeurd. Google moest wel een aantal toezeggingen doen over het gebruik van de data.

Google kondigde eind vorig jaar aan Fitbit over te willen nemen voor 2,1 miljard dollar. Dat Amerikaanse bedrijf maakt onder meer fitnesstrackers en smartwatches waarmee niet alleen tijden van hardlooprondjes worden bijgehouden, maar bijvoorbeeld ook de hartslag. De Commissie opende in augustus een diepgaand onderzoek omdat ze vreesde dat Google met de overname zijn dominante positie op de onlineadvertentiemarkt nog zou versterken. Google zou de data van Fitbit-devices immers kunnen gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties.

Aparte datasilo

Google heeft nu toegezegd dat de data van Europese gebruikers van Fitbit niet gebruikt zullen worden voor Google Ads. De gegevens moeten ook in een aparte silo worden opgeslagen om te vermijden dat ze bij andere data belanden. Daarnaast moet Google ervoor zorgen dat fitnesstrackers van andere aanbieders interoperabel blijven met smartphones met het besturingssysteem Android.

Beperkingen gelden voor tien jaar

De engagementen gelden voor tien jaar. De toezegging over Google Ads kan nadien met nog eens tien jaar verlengd worden. De toezeggingen "zullen verzekeren dat de markt voor wearables en de ontluikende digitale gezondheidsmarkt open en competitief blijven", legde vicevoorzitter Margrethe Vestager uit. Ze herinnerde eraan dat Google ook expliciet toestemming moet vragen aan gebruikers voor de verwerking van hun gezondheidsgegevens.

