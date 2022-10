Terwijl de grootste maker van vouwbare smartphones spreekt over 'ongeziene populariteit', blijkt dat vouwbare smartphones amper één procent van de markt bedienen en dat cijfer zal nog lang laag blijven verwacht marktanalist IDC.

Dit jaar verwacht IDC dat er net geen 1,36 miljard smartphones worden verkocht. 1,1 procent daarvan, 13,5 miljoen stuks, zijn foldables. Dat is relatief weinig, gezien de vouwbare toestellen al even op de markt zijn en de voornaamste speler, Samsung, er volop promotie voor maakt.

Tegen 2026 verwacht IDC dat de markt gemiddeld jaarlijks met 1 procent zal groeien, naar 1,159 miljard smartphones. Tegen dan zullen er 2,8 procent of 41,5 miljoen foldables in omloop zijn.

Dat zijn sterk relativerende cijfers tegenover wat Samsung recent nog suggereerde. De Koreaanse techreus sprak deze zomer nog van een 'ongekende populariteit' met 44 procent meer voorbestellingen dan vorig jaar. Maar Samsung weigert telkens te zeggen hoeveel toestellen er zijn verkocht, wat doet vermoeden dat de verkoopcijfers eerder beperkt zijn.

Wat wel blijkt is dat het segment van de foldables veel sneller groeit. Tussen dit jaar en 2026 verwacht IDC een jaarlijkse gemiddelde groei van 1 procent voor de smartphonemarkt. Voor foldables is dat 38,7 procent. Al resulteert dit nog steeds in een marktaandeel van amper 2,8 procent tegen 2026.

Goedkoper om door te breken? Slecht idee

IDC zegt vlakaf dat foldables geen mainstream product zullen worden in de nabije toekomst. Research director Nabila Popal zegt dat toestellen rond de 400 dollar moeten liggen om mainstream te worden. Maar ze benadrukt ook dat dat geen streefdoel mag zijn.

'Ik geloof niet dat dat een goede zet zou zijn. Zeker ten koste van de kwaliteit en gebruikservaring. Foldables moeten een niche en premium flagship blijven. In plaats daarvan zouden toestelmakers moeten focussen op het verbeteren van de gebruikservaring en vertrouwen in die productcategorie opbouwen voor groei op lange termijn.'

Ze benadrukt daarbij ook dat ze gelooft dat foldables een toekomst hebben binnen Android, ook al is de grote doorbraak nog niet voor meteen.

