Samsung's nieuwe vouwbare smartphones worden 44 procent meer gepre-orderd dan de vorige generatie. Maar over echte cijfers zwijgt het bedrijf consequent.

Twee weken geleden stelde Samsung haar nieuwe generatie foldables voor. De Galaxy Z Flip4 en de Galaz Z Fold4. In een persbericht, niet toevallig vlak voor de start van de verkoop, spreekt Samsung van een 'ongekende populariteit', waarbij de toestellen in België 44 procent meer werden besteld dan in 2021.

Maar het woord 'ongekend' mag je zeer letterlijk interpreteren, want hoeveel toestellen er dan wel vooraf zijn besteld zegt Samsung niet. Dat kunnen er tien zijn, dat kunnen er tienduizend zijn. Samsung deed hetzelfde vorig jaar, toen claimde het dat er 5,3 keer meer foldables werden verkocht dan in 2020, maar bij gebrek aan concrete cijfers weten we enkel dat er minstens 53 toestellen zijn verkocht.

Samsung zegt verder dan zestig procent van de voorverkoop van de Z Flip4 is, met 1.099 euro het goedkoopste toestel van de twee. De Galaxy Z Fold4 is goed voor de overige veertig procent.

Hoeveel vouwbare telefoons er precies worden verkocht blijft dus onbekend. Het enige cijfer dat min of meer concreet is, is dat er in 2021 bijna tien miljoen exemplaren wereldwijd werden verkocht. Dat cijfer werd destijds gedeeld door TM Roh, hoofd van Samsung's MX business. Maar hoeveel dat specifiek voor Europa of België is, zegt het bedrijf niet.

Twee weken geleden stelde Samsung haar nieuwe generatie foldables voor. De Galaxy Z Flip4 en de Galaz Z Fold4. In een persbericht, niet toevallig vlak voor de start van de verkoop, spreekt Samsung van een 'ongekende populariteit', waarbij de toestellen in België 44 procent meer werden besteld dan in 2021.Maar het woord 'ongekend' mag je zeer letterlijk interpreteren, want hoeveel toestellen er dan wel vooraf zijn besteld zegt Samsung niet. Dat kunnen er tien zijn, dat kunnen er tienduizend zijn. Samsung deed hetzelfde vorig jaar, toen claimde het dat er 5,3 keer meer foldables werden verkocht dan in 2020, maar bij gebrek aan concrete cijfers weten we enkel dat er minstens 53 toestellen zijn verkocht.Samsung zegt verder dan zestig procent van de voorverkoop van de Z Flip4 is, met 1.099 euro het goedkoopste toestel van de twee. De Galaxy Z Fold4 is goed voor de overige veertig procent.Hoeveel vouwbare telefoons er precies worden verkocht blijft dus onbekend. Het enige cijfer dat min of meer concreet is, is dat er in 2021 bijna tien miljoen exemplaren wereldwijd werden verkocht. Dat cijfer werd destijds gedeeld door TM Roh, hoofd van Samsung's MX business. Maar hoeveel dat specifiek voor Europa of België is, zegt het bedrijf niet.