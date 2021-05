Apicbase heeft vier miljoen euro opgehaald in een Serie A-financieringsronde. Het Belgische SaaS-bedrijf, opgericht in 2017, ontwikkelt managementsoftware voor horeca- en foodbedrijven, en legt consistent sterke groeicijfers voor.

De financieringsronde werd geleid door Volta Ventures, samen met bestaande investeerders Newion, AAA Fund en business angels van het eerste uur. Apicbase zal het verse kapitaal gebruiken om drie productpijlers te versterken: gebruiksgemak, forecasting via artificiële intelligentie en schaalbaarheid voor enterprise-klanten.

'Verdubbeling medewerkers'

'Ondertussen werven we volop talent aan', zegt Carl Jacobs, CEO en co-founder van Apicbase. 'Tegen eind 2022 willen we verdubbelen in aantal medewerkers en openen we kantoren in New York, Londen en Amsterdam.'

Apicbase vereenvoudigt de supply chain van grote horecabedrijven. Het centraliseert de vele keukenprocessen in de cloud, automatiseert de berekeningen, maakt grote hoeveelheden data inzichtelijk en voorspelt de inkoopvolumes. Apicbase integreert ook naadloos met andere platformen zoals POS-systemen, accountancy en payroll.

Het grote voordeel van een oplossing als Apicbase is dat het personeel niet langer meerdere apps, spreadsheets of tools hoeft te controleren om kostprijsberekeningen te maken of recepten in te kijken. Apicbase automatiseert het voorraadbeheer voor alle vestigingen en de gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit de software inkopen bij hun leveranciers.

Een impressie van Apicbase. © Apicbase

