Het Belgische Fortino Capital Partners heeft een nieuw fonds van liefst 105 miljoen euro afgesloten dat specifiek voor beloftevolle en jonge technologiebedrijven bedoeld is. Niet alleen in de Benelux, maar ook in Frankrijk en Duitsland.

Het nieuwe fonds gaat eigenlijk om een opvolger voor Fortino Capital Venture I. Dat werd in 2016 gelanceerd met een kapitaal van 80 miljoen euro, en heeft 18 investeringen gedaan in softwarebedrijven, waaronder Teamleader (BE), BuyBay (NL) en inSided (NL). Het fonds heeft tot nu toe ook 10 exits gerealiseerd, namelijk Trendminer (Software AG), Zentrick (Double Verify), Piesync (Hubspot), Melita (EQT), en recenter ook Bloomon (Bloom&Wild) en Riaktr (SDS).

B2B SaaS- en technologiebedrijven

Met een totaal kapitaal van ruim 105 miljoen euro wordt Fortino Capital Venture II - met oprichters Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes- zeker een van de grootste fondsen in België. Het fonds richt zich op investeringen in Late Seed- tot Series A-fases in B2B SaaS- en technologiebedrijven. Denk dan aan initiële kapitaalrondes tussen de 1 tà 3 miljoen euro, en met voldoende capaciteit voor eventuele latere financieringsrondes.

Al zeven ondernemingen in portefeuille

De investeringen zijn ondertussen al gestart. Zeven start-ups zitten ondertussen al onder de vleugels van Fortino Capital Venture II, waaronder drie met Belgische roots. Het gaat om Vaultspeed dat inzet op data warehouse automation, Oqton met een end-to-end cloudplatform voor de maakindustrie (in januari kondigde het bedrijf nog een kapitaalronde van 40 miljoen aan, nvdr) en Fooddesk: een start-up die zeer specifieke horecasoftware aanbiedt voor allergenendeclaratie en voedselveiligheid (HACCP). Met Kaizo en ReaQta heeft Fortino ook twee Nederlandse start-ups in portefeuille. Kaizo zet gamification in om teams in klantenservice beter te laten presteren. ReaQta is dan weer actief in cybersecurity. Zaion en iObeya tot slot zijn Franse ondernemingen. iObeya zit met visueel bedrijfsbeheer voor samenwerking tussen teams op afstand midden in de huidige actualiteit rond het hybride kantoor. Zaion zet in op een eigen conversationeel AI-platform voor callbot-software.

