Epic Games, maker van de populaire game Fortnite, stopt met de Chinese versie van het spel. Dat heeft het bedrijf zelf aangekondigd.

Fortnite werd al een tijd geleden als test gelanceerd in China, en de Chinese techgigant Tencent heeft ook een aandeel in Epic Games zelf. Het is dus niet helemaal duidelijk waarom Epic Games nu stopt met het spel in China. Wel is het zo dat de gaming-industrie in het land werd de laatste maanden strenge wetgeving opgelegd door de Communistische Partij. Het gaat onder meer om beperkingen die bepalen dat jongeren minder uren per dag mogen spelen. Maar ook om beperkingen in zogeheten 'microtransacties', waarmee deze games het meeste van hun geld verdienen.

Epic Games had een aparte Chinese versie van Fortnite uitgebracht, met enkele aanpassingen aan game-ontwerp en gameplay om aan de lokale wetten te voldoen. De servers van het spel sluiten op 15 november in China, nieuwe spelers worden niet langer toegelaten.

