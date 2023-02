Het fortuin van Marc Zuckerberg, de topman van Meta, is op een dag tijd 12,5 miljard dollar groter geworden door de forse waardestijging van zijn aandelen. Dat berekende het financiële persagentschap Bloomberg.

Het aandeel van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, werd donderdag bijna een kwart meer waard na de publicatie van een goed kwartaalrapport en de belofte van Zuckerberg dat 2023 het 'jaar van de efficiëntie' wordt.

De 38-jarige CEO ziet zijn fortuin zo eindelijk nog eens flink aandikken. In september 2021 had Zuckerberg nog 142 miljard dollar. Intussen is dat 'nog maar' 69,8 miljard dollar.

Dat maakt van hem de op twaalf na rijkste mens op aarde, aldus Bloomberg. De rijkste is sinds kort de Franse zakenman Bernard Arnault, goed voor 193 miljard dollar, gevolgd door Tesla-oprichter Elon Musk met 174 miljard dollar.

Het aandeel van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, werd donderdag bijna een kwart meer waard na de publicatie van een goed kwartaalrapport en de belofte van Zuckerberg dat 2023 het 'jaar van de efficiëntie' wordt.De 38-jarige CEO ziet zijn fortuin zo eindelijk nog eens flink aandikken. In september 2021 had Zuckerberg nog 142 miljard dollar. Intussen is dat 'nog maar' 69,8 miljard dollar.Dat maakt van hem de op twaalf na rijkste mens op aarde, aldus Bloomberg. De rijkste is sinds kort de Franse zakenman Bernard Arnault, goed voor 193 miljard dollar, gevolgd door Tesla-oprichter Elon Musk met 174 miljard dollar.