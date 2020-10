Ronald Prins, de oprichter van Fox-IT, begint samen met een ex-collega een nieuw beveiligingsbedrijf. Daarbij kijken ze expliciet naar bedrijven die worden bedreigd door buitenlandse spionage.

Aan de Nederlandse zender RTL vertelt Prins over de oprichting van Hunt & Hackett, het bedrijf dat hij samen met Jurjen Harskam, ook een voormalig Fox-IT'er, opricht. Een tiental ex-medewerkers van hun voormalig bedrijf maken mee de overstap.

Prins is zowat de bekendste cybersecurityspecialist van Nederland. Hij richtte Fox-IT in 1999 op, verkocht het bedrijf in 2015 en verliet de zaak zelf in 2017. Nadien werkte hij bij de Nederlandse Toezichthouder Inzet Bevoegdheden, de organisatie die beslist of Nederlandse inlichtingendiensten mogen afluisteren of hacken, en bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Met zijn nieuw bedrijf mikt hij volgens RTL specifiek op bedrijven die kampen met spionage en zware ransomware. Onder meer hackersgroepen die door een bepaald land worden aangestuurd.

"Ik maak me meer druk om de problemen die ik heb gezien met organisaties waarbij hackers uit Rusland, China en Iran bedrijven binnendringen om geheimen te stelen," zegt hij aan RTL. "Zaken waar zij beter van worden en wij slechter. Dat is op de lange termijn slecht, maar dat merken bedrijven op de korte termijn niet."

In het interview geeft Prins ook aan dat hij verwacht dat bedrijven meer beroep zullen doen op lokale technologie en kennis. Hij waarschuwt daarbij voor de houding van onder meer de VS en China. "We moeten onze eigen broek ophouden. Laten we ervan uitgaan dat niet iedereen ons vriendje blijft. Voor het bedrijfsleven moet het relevant worden om technologie te gebruiken die uit de buurt komt. Vanuit landen waar je geen dreiging verwacht." Aldus Prins.

