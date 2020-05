Frankrijk zal dit jaar nog een belasting invoeren die grote, vooral Amerikaanse, techgiganten beter zal belasten. In een internationaal akkoord als het kan, of zonder als het moet.

De digitaks moet er voor zorgen dat grote digitale bedrijven als Google, Apple, Facebook, Amazon en anderen meer belastingen moeten betalen in het land waar ze hun omzet halen. Vandaag halen zulke bedrijven wel heel wat (digitale) omzet in verschillende landen, maar door de winst via een land met lage belasting te sturen, soms met verschillende belastingtechnische constructies, betalen ze slechts een klein percentage belasting daarop.

Frankrijk is altijd een voortrekker geweest om dat aan te pakken en pleit al zeker sinds 2017 samen met Duitsland voor zo'n belasting. Maar plannen om zo'n taks op Europees niveau aan te pakken zorgden in praktijk vooral voor vertraging. Het Franse plan om het alsnog zelf te doen werd begin dit jaar opnieuw gepauzeerd in afwachting van een internationaal akkoord vanuit de OESO, waar 140 landen bij betrokken zijn.

Maar Frans minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire zegt nu dat zijn land alsnog dit jaar zelf een taks zal invoeren als er via de OESO geen akkoord is.

"In elk geval, zal Frankrijk zoals altijd aangegeven een taks op digitale reuzen in 2020 invoeren, hetzij in internationale vorm als er een deal rond is, of in een nationale vorm zonder deal." Aldus Le Maire in een conference call met journalisten waar ook Reuters aanwezig was.

Het probleem met een internationaal akkoord is, net zoals op Europees niveau, dat niet alle landen op dezelfde lijn zitten. Zo zijn Ierland, waar omwille van lage bedrijfsbelastingen heel wat Amerikaanse techbedrijven zitten, en enkele Noord-Europese landen geen voorstander van de maatregel.

Uiteraard is ook de VS niet blij met de plannen. In december vorig jaar dreigde het land zelfs met taksen tot honderd procent op sommige Franse producten.

Lange aanloop

De vraag is of Le Maire deze keer wel doorzet. Zowel eind 2018 als eind vorig jaar gaf hij aan dat Frankrijk op eigen houtje zo'n belasting zou invoeren.

Le Maire geeft wel aan dat de situatie vandaag urgenter is. Door de coronacrisis zijn veel landen vandaag in de eerste plaats bezig met het redden van hun eigen economie, en niet met het uitwerken van internationale belastingregels. Tegelijk zit er door de pandemie een economische crisis aan te komen terwijl de geviseerde techreuzen doorgaans met minder kleerscheuren dan andere bedrijven door deze situatie komen. "Nooit is een digitaks meer legitiem en nodig geweest," besluit hij daarom.

De digitaks moet er voor zorgen dat grote digitale bedrijven als Google, Apple, Facebook, Amazon en anderen meer belastingen moeten betalen in het land waar ze hun omzet halen. Vandaag halen zulke bedrijven wel heel wat (digitale) omzet in verschillende landen, maar door de winst via een land met lage belasting te sturen, soms met verschillende belastingtechnische constructies, betalen ze slechts een klein percentage belasting daarop.Frankrijk is altijd een voortrekker geweest om dat aan te pakken en pleit al zeker sinds 2017 samen met Duitsland voor zo'n belasting. Maar plannen om zo'n taks op Europees niveau aan te pakken zorgden in praktijk vooral voor vertraging. Het Franse plan om het alsnog zelf te doen werd begin dit jaar opnieuw gepauzeerd in afwachting van een internationaal akkoord vanuit de OESO, waar 140 landen bij betrokken zijn.Maar Frans minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire zegt nu dat zijn land alsnog dit jaar zelf een taks zal invoeren als er via de OESO geen akkoord is."In elk geval, zal Frankrijk zoals altijd aangegeven een taks op digitale reuzen in 2020 invoeren, hetzij in internationale vorm als er een deal rond is, of in een nationale vorm zonder deal." Aldus Le Maire in een conference call met journalisten waar ook Reuters aanwezig was.Het probleem met een internationaal akkoord is, net zoals op Europees niveau, dat niet alle landen op dezelfde lijn zitten. Zo zijn Ierland, waar omwille van lage bedrijfsbelastingen heel wat Amerikaanse techbedrijven zitten, en enkele Noord-Europese landen geen voorstander van de maatregel.Uiteraard is ook de VS niet blij met de plannen. In december vorig jaar dreigde het land zelfs met taksen tot honderd procent op sommige Franse producten.Lange aanloopDe vraag is of Le Maire deze keer wel doorzet. Zowel eind 2018 als eind vorig jaar gaf hij aan dat Frankrijk op eigen houtje zo'n belasting zou invoeren.Le Maire geeft wel aan dat de situatie vandaag urgenter is. Door de coronacrisis zijn veel landen vandaag in de eerste plaats bezig met het redden van hun eigen economie, en niet met het uitwerken van internationale belastingregels. Tegelijk zit er door de pandemie een economische crisis aan te komen terwijl de geviseerde techreuzen doorgaans met minder kleerscheuren dan andere bedrijven door deze situatie komen. "Nooit is een digitaks meer legitiem en nodig geweest," besluit hij daarom.