In Frankrijk is nieuwe wetgeving rond auteursrechten van kracht, waardoor Google moet betalen voor het gebruik van een 'nieuws-snippet' (een kort stukje tekst, bijvoorbeeld de kop of lead van een artikel). Daar heeft het techbedrijf geen oren naar, dus zal het enkel nog een link naar artikels laten zien. De Franse minister van Cultuur reageert gepikeerd.

Europa keurde net voor de verkiezingen een nieuwe richtlijn goed die het auteursrecht moet aanpassen aan het digitale tijdperk. Daarin werd een nieuw recht in het leven geroepen dat ervoor moet zorgen dat uitgevers een vergoeding kunnen krijgen wanneer online platformen een nieuws-snippet overnemen (Artikel 15 - vroeger bekend als Artikel 11 of als de 'linktaks'). Frankrijk is totnogtoe het enige land die de richtlijn al heeft omgezet in nationale wetgeving. De nieuwe wet ging woensdag van kracht.

De uitgevers en mediabedrijven zagen de afgelopen jaren hun advertentie-inkomsten weglopen naar de Facebooks en Googles van deze wereld. Volgens Franse uitgevers zou het verlies tussen 250 en 310 miljoen euro per jaar liggen. Zij hoopten dat Google zich door de nieuwe wetgeving gedwongen zou voelen om dat verlies deels te compenseren.

"Nee", is het antwoord van Google. Het bedrijf kiest er liever voor om voortaan enkel nog een link in zijn zoekresultaten te laten verschijnen, zonder nieuws-snippet, dan om de uitgevers te betalen. In Frankrijk zullen enkel nog titels met een link te zien zijn. Enkel als ze dat zelf willen, kunnen uitgevers er voor kiezen dat de zoekresultaten opnieuw met een inleiding of een grotere afbeelding verschijnen, zegt Google.

Enkel de titel blijft behouden (B). Als uitgevers dat willen, kan er ook een grote afbeelding (A) of een korte inleiding bij (C), maar Google zal hen daar niet voor betalen. © Google

Google rangschikt haar zoekresultaten op relevantie, niet op basis van commerciële redenen. "We accepteren geen betaling van iemand die in de zoekresultaten moet worden opgenomen. We verkopen advertenties, geen zoekresultaten, en elke advertentie op Google is duidelijk gelabeld. Daarom betalen we ook geen uitgevers als mensen op hun links klikken in een zoekresultaat", legt Richard Gingras, hoofd van Google Nieuws, uit in een blog.

Franck Riester, de Franse minister van Cultuur, vindt die opstelling "onaanvaardbaar" en "in strijd met de geest en de tekst van de richtlijn". In een persbericht roept hij op tot "een échte wereldwijde onderhandeling tussen Google en de uitgevers".

Frankrijk is het eerste land dat de nieuwe EU-richtlijn rond auteursrechten heeft omgezet in nationale wetgeving. De beslissing van Google lijkt een voorbode voor wat uitgevers in andere Europese landen te wachten staat. Toen de linktaks in de stijgers stond, dreigde Google er meermaals mee om haar Google News-dienst helemaal stop te zetten in Europa. Nu de wetgeving van kracht is in Frankrijk, lijkt het niet zo ver te komen.

Eerder schrapte het bedrijf wel al Google News in Spanje nadat daar gelijkaardige lokale wetgeving werd ingevoerd. Daarop zagen vooral de kleine Spaanse uitgevers hun trafiek dalen.