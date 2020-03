Frankrijk zou net zoals het Verenigd Koninkrijk van plan zijn om Huawei deels toe te laten op haar netwerk. Dat zeggen bronnen aan Reuters.

Het Franse agentschap voor cybersecurity ANSSI maakt binnenkort bekend of apparatuur van Huawei al dan niet mag gebruikt worden in de bouw van Franse 5G-netwerken. Volgens twee bronnen van Reuters gaat het echter naar een tussenoplossing waarbij Huawei wordt toegelaten, maar enkel in de niet-kritische onderdelen van het netwerk.

De redenering daarachter is dat er voor de niet-kritische onderdelen minder risico is op spionage. Het core netwerk bevat meer complexe software en data van klanten.

Als de bronnen van Reuters gelijk hebben dan volgt Frankrijk hetzelfde pad als de Britten. Duitsland bekijkt momenteel of het alle buitenlandse netwerkleveranciers strenger kan controleren.

De gedeeltelijke uitsluiting van Huawei heeft vooral een impact op Bouygues Telecom en SFR. Ongeveer de helft van hun netwerk draait op Huawei. Vermoedelijk heeft de beslissing wel enkel impact op de nog uit te rollen 5G-netwerken.

De beslissingen komen er onder zware druk van de VS dat Huawei (en het kleinere ZTE) beschuldigt van te spioneren namens de Chinese overheid. De VS heeft daar nog nooit enig bewijs voor publiek gemaakt, maar compenseert dat gebrek door er onder meer mee te dreigen om geen of minder inlichtingen door te spelen naar landen wiens infrastructuur op Huawei-materiaal draait.

VS neemt verdere maatregelen

In de VS zelf heeft president Trump intussen ook een wet ondertekend die lokale operatoren in de VS verbiedt om Huawei en ZTE te gebruiken, zelfs in bestaande infrastructuur.

Die lokale operatoren zijn doorgaans zwaar gesubsidieerde bedrijven die in landelijke delen van de VS kleine netwerken uitbaten, en dus niet over de budgetten van giganten zoals AT&T of T-Mobile beschikken.

Om hun investeringen te compenseren gaat telecomregulator FCC een programma uitwerken voor de kost van het verwijderen van bestaand Huawei- en ZTE-materiaal. Maar de vereniging van lokale operatoren heeft al laten verstaan dat het budget daarvoor, een miljard dollar, niet volstaat. Sommigen omschreven die actie als "Het vliegtuig in volle vlucht heropbouwen."

