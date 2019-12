Met enige vertraging start Frankrijk de veilig voor 5G-spectrum. Opmerkelijk gebeurt dat met vaste prijzen voor de verschillende blokken. In de marge van de veiling lacht de topman van Orange de beschuldigingen tegen Huawei weg.

Ook in Frankrijk loopt de veiling van 5G-spectrum vertraging op. De minister van financiën en telecomregulator Arcep raakten het niet eens. Intussen liggen de specificaties en financiële voorwaarden wel vast en kan de veiling van start gaan. Tegen de lente moet het 5G-spectrum worden verdeeld.

Die verdeling gebeurt niet volgens een biedingsproces, maar via een op voorhand vastgelegde prijs. Er worden vier blokken van 50 MHz verkocht aan elk 350 miljoen euro en elf blokken aan 10 MHz voor 70 miljoen euro. Totale opbrengst: 2,170 miljard euro. Het gaat in totaal om 310 MHz aan spectrum tussen de 3,5 en 3,8 GHz.

De keuze voor vier grote blokken is niet toevallig, Frankrijk telt vier grote operatoren: Orange, Bouygues Telecom, SFR en Iliad. "Deze 5G-dekkingsverplichtingen zijn veel ambitieuzer dan in andere Europese landen en zullen in de toekomst een sterk element worden van de competitiviteit van het land," zegt staatssecretaris voor Economie Agnes Pannier-Runacher.

Daarbij moeten we nuanceren dat ook in België de operatoren een hoge dekkingsplicht hebben als ze spectrum kopen. Al is België een kleiner en drukbevolkter land, wat een nationale uitrol een stuk makkelijker en goedkoper maakt dan in het uitgestrekte Frankrijk.

Orange: 'Onzin dat Chinezen meeluisteren'

Los van de veiling kwam Stéphane Richard, topman van Orange, de moedermaatschappij van Orange Belgium, gisteren getuigen in de Franse senaatscommissie voor Economie. Zijn getuigenis ging onder meer over de ecologische voetafdruk van het bedrijf, het verouderde kopernetwerk en de investering in glasvezel.

Maar de topman deed ook een opmerkelijke uitspraak over Huawei: "De mythe dat, omdat je antenne uit China komt, er een microfoon in zit waardoor de Chinese communistische partij meeluistert, is absolute onzin,". De bewering dat Huawei via zijn apparatuur zou afluisteren voor de Chinezen is nog nergens bewezen, merkte hij op. Daarmee verwijst hij naar de beweringen die de Verenigde Staten al jaren opgooien om Chinese telecomfabrikanten in diskrediet te brengen.

Orange gebruikt in Frankrijk geen materiaal van Huawei. In ons land, Spanje, Polen en Afrika is dat wel het geval. Orange Belgium zette recent nog een 5G-testnetwerk op in de haven van Antwerpen. Daarvoor ging het in zee met het, eveneens Chinese, ZTE.