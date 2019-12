Orange rolt momenteel een op zichzelf staand 5G-netwerk uit in de Haven van Antwerpen. Zo wil het bedrijven nu al aan de slag laten gaan met de nieuwe netwerktechnologie.

Het gaat momenteel om zeven sites, maar tegen eind april 2020 moeten er veertien operationeel zijn. Orange werkt daarvoor samen met netwerkleverancier ZTE. Bij een eerste demo haalt het netwerk downloadsnelheden tot 1,42 Gbps en uploadsnelheden tot 329 Mbps, met 7 milliseconden latency.

Het gaat om een standalone architectuurnetwerk (5G SA) waar ook zaken als network slicing, low latency en massive IoT kunnen worden aangeboden. Orange doet dat op de frequentie van 3,5 Ghz met massive MIMO 64T/64R, dit met behulp van een testfrequentie van het BIPT.

De Haven van Antwerpen is daar volgens Orange voor geschikt omdat de milieuregelgeving dat mogelijk maakt. Voor een nationale uitrol is er een nog steeds een aangepaste regelgeving nodig zegt de operator. Los van de regelgeving is de Antwerpse haven ook een ideale plaats omwille van de industriële activiteiten. De operator wil zo met bedrijven samenwerken aan applicaties die 5G ten volle benutten.

Orange claimt daarmee het eerste testnetwerk van België te hebben. Ericsson heeft intussen al een kleine twee jaar een 5G-netwerk op de Corda Campus. Maar Orange benadrukt dat dat een labo-omgeving is dat niet standalone is. Het netwerk van Orange bestaat uit meerdere antennes, biedt volgens de operator meer mogelijkheden, specifiek voor bedrijfsapplicaties en mobiliteit en laat toe dat bedrijven in de haven de technologie in hun bedrijfsprocessen kunnen inzetten.

Ook de Haven van Zeebrugge zal tegen eind dit jaar een 5G-netwerk hebben. Hier is het Citymesh dat met apparatuur van Nokia een privénetwerk opzet voor de haven.