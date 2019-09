Frankrijk zit absoluut niet te wachten op de komst van de libra, de virtuele munt waar Facebook aan werkt. Parijs dreigt de komst van de munt naar Europa te blokkeren.

Libra brengt het financiële gezag van regeringen namelijk in gevaar, aldus de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire donderdag.

"Ik wil volkomen duidelijk zijn: onder deze omstandigheden kunnen we de ontwikkeling van de libra op Europese bodem niet toestaan", zei Le Maire ook. Hij heeft al vaker kritiek gehad op de libra.

Facebook kondigde de plannen voor de eigen cryptomunt in juni aan. Gebruikers kunnen daarmee aankopen doen in Messenger en WhatsApp. Het is de bedoeling dat de libra volgend jaar beschikbaar is.