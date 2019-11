De Franse overheid wil minimaal 2,2 miljard euro ophalen met de veiling van spectrumvergunningen voor 5G, ofwel supersnel mobiel internet. Dat zei de Franse staatssecretaris voor Economische Zaken.

Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan de aanbeveling van de Franse telecomtoezichthouder Arcep. Die had een maximumprijs van 1,5 miljard euro geadviseerd. Daarbij hield de Franse telecomwaakhond rekening met de hoge investeringen die telecombedrijven moeten doen in de uitrol van 5G.

De Franse telecommarkt wordt gedomineerd door vier spelers: Orange, Bouygues Telecom, Iliad en dochterbedrijf SFR van Altice Europe.

In België staat de 5G-veiling nog niet op de planning omdat er binnen de politiek discussie is over de verdeling van de inkomsten. Daardoor zal de veiling ten allervroegste eind dit jaar plaatsvinden. Intussen hebben Proximus en Orange al wel laten weten te zullen samenwerken voor het mobiele toegangsnetwerk.