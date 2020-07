Blendle, het Nederlandse bedrijf dat artikelen uit kranten en tijdschriften aanbiedt, wordt verkocht. Koper is het Franse Cafeyn.

Het Franse Cafeyn koopt Blendle: een - vooral bij de opstart - disruptieve start-up die de media- en uitgeverswereld enkele schokgolven bezorgde. Blendle biedt artikelen uit kranten en tijdschriften aan in een soort online kiosk. Ook uit de Belgische pers zijn er artikelen terug te vinden. Blendle zette aanvankelijk voluit in op microbetalingen: betalen per artikel dat je leest, maar die piste werd ruim een jaar geleden al verlaten.

Koper Cafeyn heeft een vergelijkbaar platform waarop 2500 titels te lezen zijn. Dat zegt mede-oprichter Alexander Klöpping van Blendle in een interview met de Volkskrant. "Blendle is mijn baby. Je baby in handen van iemand anders geven, is niet makkelijk. Maar ik heb het belang van het bedrijf altijd belangrijker gevonden dan mijn gevoel voor romantiek", aldus Klöpping in de krant. "Ik denk dat we samen met Cafeyn onze droom - marktleider in Europa worden - veel sneller kunnen waarmaken."

Volgens Klöpping gaat er niet meteen zoveel veranderen. "We voegen de catalogus van Cafeyn toe aan Blendle. We gaan functionaliteiten uitwisselen. Zij zijn beter met offline lezen - in het vliegtuig kun je Blendle nu niet gebruiken. Wij zijn beter met algoritmes, waardoor we de gebruiker artikelen op maat kunnen aanbieden, en we hebben een dienst als Audio om artiken voor te lezen."

Blendle begon met zijn dienst in 2014. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. "De kopende partij wil dat niet", klinkt het.

Het Franse Cafeyn koopt Blendle: een - vooral bij de opstart - disruptieve start-up die de media- en uitgeverswereld enkele schokgolven bezorgde. Blendle biedt artikelen uit kranten en tijdschriften aan in een soort online kiosk. Ook uit de Belgische pers zijn er artikelen terug te vinden. Blendle zette aanvankelijk voluit in op microbetalingen: betalen per artikel dat je leest, maar die piste werd ruim een jaar geleden al verlaten.Koper Cafeyn heeft een vergelijkbaar platform waarop 2500 titels te lezen zijn. Dat zegt mede-oprichter Alexander Klöpping van Blendle in een interview met de Volkskrant. "Blendle is mijn baby. Je baby in handen van iemand anders geven, is niet makkelijk. Maar ik heb het belang van het bedrijf altijd belangrijker gevonden dan mijn gevoel voor romantiek", aldus Klöpping in de krant. "Ik denk dat we samen met Cafeyn onze droom - marktleider in Europa worden - veel sneller kunnen waarmaken."Volgens Klöpping gaat er niet meteen zoveel veranderen. "We voegen de catalogus van Cafeyn toe aan Blendle. We gaan functionaliteiten uitwisselen. Zij zijn beter met offline lezen - in het vliegtuig kun je Blendle nu niet gebruiken. Wij zijn beter met algoritmes, waardoor we de gebruiker artikelen op maat kunnen aanbieden, en we hebben een dienst als Audio om artiken voor te lezen."Blendle begon met zijn dienst in 2014. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. "De kopende partij wil dat niet", klinkt het.