Axepta, een dochter van BNP Paribas Fortis, heeft Frédéric Mallefait als nieuwe CIO aangetrokken. Hij moet de uitbreiding van het bedrijf, na de overname van Ingenico In-store in België en Luxemburg, op technologisch vlak in goede banen leiden.

Mallefait was tot begin dit jaar CIO bij Clinique St-Pierre in Ottignies waar hij een kleine twee jaar aan de slag was. Daarvoor werkte hij enkele jaren als CIO bij CESI, een van de externe dienstverleners voor preventie en bescherming op het werk, en werkte hij zeven jaar bij Sibelga en zes jaar bij Bpost-dochter Speos.

Nu stapt Mallefait over van healthcare naar finance. 'Dat is inderdaad iets heel anders, maar de rode draad door mijn carrière is niet health of finance, maar wel het transformeren van IT-omgevingen,' zegt hij aan Data News.

Ingenico

Axepta is vooral zichtbaar als speler in betaalterminals en is een dochter van BNP Paribas Fortis. Maar het legt zich ook toe op 'acquiring', het verwerken van kaartbetalingen en er voor zorgen dat handelaars hun geld krijgen. Sinds november 2021 heeft het bedrijf ook de Belux-activiteiten van Ingenico In-Store overgenomen, die moesten van de mededingingsautoriteiten worden afgestoten toen Worldline de Ingenico Group wou overnemen.

Daar zit meteen ook een grote uitdaging voor de nieuwe CIO. 'De overname van Ingenico In-Store laat Axepta toe om extra services aan haar klanten te voorzien. Om dat te kunnen doen moeten bijkomende IT services en capabiliteiten worden geïntegreerd in het IT-landschap van Axepta. Tegelijk moet ook alle klantendata worden gemigreerd.'

Structureren, met behoud van dynamiek

Axepta telde vorig jaar nog maar een 25-tal mensen, maar door de overname van Ingenico In-Store Belux en door organische groei werken er momenteel zo'n 120 mensen voor het bedrijf. Een twintigtal daarvan vallen onder de IT-afdeling geleid door Mallefait, al doet het bedrijf ook beroep op externe partners voor sommige delen van de IT-dienstverlening.

'Axepta is vrij klein opgezet, als een startup die sinds 2019 als aparte dochteronderneming van BNP Paribas Fortis functioneert. BNP Paribas Fortis heeft grote ambities in cash management, waar de acquiring business deel van uitmaakt, waardoor we besloten hebben tot deze overname over te gaan,' legt Mallefait uit.

Het integreren van overnames in combinatie met nieuwe functionaliteiten uitwerken in een snel evoluerend bedrijf maken het voor Mallefait boeiend: 'je moet alles samenbrengen en structureel laten functioneren, maar je wil ook de dynamiek en mentaliteit van een startup behouden waarbij je snel kan blijven schakelen.'

