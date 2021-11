Het Antwerpse AI-bedrijf Froomle kondigt een nieuwe investeringsronde van anderhalf miljoen euro aan, geleid door PMV en Invistrax. De start-up is gespecialiseerd in artificiële intelligentie-modules voor de volautomatische personalisatie van online content.

Froomle is in 2016 opgericht door Koen Verstrepen (CEO) en Bart Goethals als high tech spin-off van het Adrem Data Science Lab van de Universiteit Antwerpen. Hoewel hun AI-modules breed inzetbaar zijn, focust de start-up zich in de eerste plaats op nieuws en media en op e-commerce.

De AI-technologie van het bedrijf probeert iedere individuele consument de meest geschikte producten en content te tonen, en dat op het juiste moment, via het juiste kanaal. Dat moet zorgen voor meer bezoekers, die vaker terugkeren naar de sites van de klant.

Met de nieuwe kapitaalronde bij onder meer PMV en Invistrax als lead investors wil Froomle breder beschikbaar maken, ook in de midden- en lagere marktsegmenten. 'Cruciaal hiervoor zijn enerzijds het ontsluiten van lagere prijsklassen door de AI kostenefficiënter te maken en anderzijds de onboarding mogelijk te maken voor niet-technische gebruikers via een no-code interface', klinkt het.

