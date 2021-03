Niets zo moeilijk als aanbevelingen op maat doen. Of het nu om digitale diensten of fysieke producten gaat, je moet je klant maar kunnen inschatten. De meeste recommendation engines bakken daar niet écht veel van. De Antwerpse start-up Froomle gaat het vraagstuk daarom breder te lijf.

Ze hebben een academische achtergrond op het vlak van recommendation engines, en zagen knarsetandend toe hoe het dat toch niet helemaal was. Professor Bart Goethals en doctorandus Koen Verstrepen besloten het daarop anders aan te pakken. 'Streamingdiensten als Netflix, Amazon en Spotify, die kunnen er nog wel wat van. Maar als je verder dan die grote drie kijkt, zie je hoe automatisch samengestelde lijstjes van het genre 'Aanbevolen voor jou' de bal dikwijls helemaal misslaan', weet Verstrepen. 'Je ziet ook vaak dat het gepersonaliseerde aanbod maar tien procent van het scherm inneemt, en ook nog eens te ver is weggestopt. Daardoor krijgt het in bepaalde gevallen maar één procent van de aandacht.'

Menu's op maat

De academici ontwikkelden met Froomle een nieuwe aanpak, waarbij veel meer onderdelen van het scherm aan de specifieke voorkeuren van iedere websitebezoeker worden aangepast. 'Denk aan menu's op maat, banners die meteen de juiste acties onder de aandacht brengen, ... Maar het gaat om meer dan alleen die aanraders. Elk element kan je op basis van data op het lijf van de bezoeker schrijven.'

Die data, voor een goed begrip, zijn gewoon de gegevens die vorige bezoeken aan de website in kwestie hebben opgeleverd. 'Dat resulteert immers in de beste voorspellingen', legt Verstrepen uit: 'Welke artikels las die bezoeker in het verleden, welke producten kocht hij aan? Op die manier is wat wij doen ook in overeenstemming met alle privacyregels.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Een verzameling AI-algoritmes die aan de slag gaat met al die informatie, levert verschillende API's op die een klant in zijn website of webshop kan integreren. 'In sommige e-commerceplatformen is onze technologie inmiddels reeds ingebakken, je hoeft de functionaliteit enkel nog te activeren en in te tekenen op onze service. Daarvoor betaal je een jaarlijks abonnementsgeld.'

Vanaf dag één wisten Bart Goethals en Koen Verstrepen hun oplossingen aan de man te brengen en klanten binnen te slepen. 'Dat gebeurde dan ook vaak in het kader van een testproject', klinkt het. 'Nu hebben we grote namen als Mediahuis, Zimmo en Colruyt als klant, en met La Repubblica zelfs een Italiaanse krant. Het is de bedoeling om nu snel internationaal te schalen, want het is onze ambitie om wereldwijd ingangen te vinden.'

Gratis proefperiode

Om dat te bereiken zet de start-up vooral in op zijn use cases. 'Demonstreren waarom je oplossing zo goed werkt is de beste reclame', zegt Verstrepen. 'Dus brengen we verhalen over onze klanten, aangevuld met informatie over AI en onze activiteiten, via ons YouTube-kanaal of LinkedIn. Om mensen de kans te geven het product te testen, bieden we sinds kort ook een gratis proefperiode aan.'

Froomle wist al van in het begin enkele business angels te overtuigen, en kon dankzij hen rekenen op een kapitaalinjectie van alles samen een miljoen euro. 'Nu we snel internationaal willen groeien, zetten we een nieuwe kapitaalronde op waarvoor we in de richting van venture capital kijken', klinkt het. Daarmee hoopt de Antwerpse start-up tweeëneenhalf miljoen op te halen.

Froomle Maatschappelijke zetel: Hulsthout Aantal vennoten: 2 Financieel: Op zoek naar 2,5 miljoen VC-geld Website: Froomle.com

Ze hebben een academische achtergrond op het vlak van recommendation engines, en zagen knarsetandend toe hoe het dat toch niet helemaal was. Professor Bart Goethals en doctorandus Koen Verstrepen besloten het daarop anders aan te pakken. 'Streamingdiensten als Netflix, Amazon en Spotify, die kunnen er nog wel wat van. Maar als je verder dan die grote drie kijkt, zie je hoe automatisch samengestelde lijstjes van het genre 'Aanbevolen voor jou' de bal dikwijls helemaal misslaan', weet Verstrepen. 'Je ziet ook vaak dat het gepersonaliseerde aanbod maar tien procent van het scherm inneemt, en ook nog eens te ver is weggestopt. Daardoor krijgt het in bepaalde gevallen maar één procent van de aandacht.'De academici ontwikkelden met Froomle een nieuwe aanpak, waarbij veel meer onderdelen van het scherm aan de specifieke voorkeuren van iedere websitebezoeker worden aangepast. 'Denk aan menu's op maat, banners die meteen de juiste acties onder de aandacht brengen, ... Maar het gaat om meer dan alleen die aanraders. Elk element kan je op basis van data op het lijf van de bezoeker schrijven.'Die data, voor een goed begrip, zijn gewoon de gegevens die vorige bezoeken aan de website in kwestie hebben opgeleverd. 'Dat resulteert immers in de beste voorspellingen', legt Verstrepen uit: 'Welke artikels las die bezoeker in het verleden, welke producten kocht hij aan? Op die manier is wat wij doen ook in overeenstemming met alle privacyregels.'Een verzameling AI-algoritmes die aan de slag gaat met al die informatie, levert verschillende API's op die een klant in zijn website of webshop kan integreren. 'In sommige e-commerceplatformen is onze technologie inmiddels reeds ingebakken, je hoeft de functionaliteit enkel nog te activeren en in te tekenen op onze service. Daarvoor betaal je een jaarlijks abonnementsgeld.'Vanaf dag één wisten Bart Goethals en Koen Verstrepen hun oplossingen aan de man te brengen en klanten binnen te slepen. 'Dat gebeurde dan ook vaak in het kader van een testproject', klinkt het. 'Nu hebben we grote namen als Mediahuis, Zimmo en Colruyt als klant, en met La Repubblica zelfs een Italiaanse krant. Het is de bedoeling om nu snel internationaal te schalen, want het is onze ambitie om wereldwijd ingangen te vinden.'Om dat te bereiken zet de start-up vooral in op zijn use cases. 'Demonstreren waarom je oplossing zo goed werkt is de beste reclame', zegt Verstrepen. 'Dus brengen we verhalen over onze klanten, aangevuld met informatie over AI en onze activiteiten, via ons YouTube-kanaal of LinkedIn. Om mensen de kans te geven het product te testen, bieden we sinds kort ook een gratis proefperiode aan.'Froomle wist al van in het begin enkele business angels te overtuigen, en kon dankzij hen rekenen op een kapitaalinjectie van alles samen een miljoen euro. 'Nu we snel internationaal willen groeien, zetten we een nieuwe kapitaalronde op waarvoor we in de richting van venture capital kijken', klinkt het. Daarmee hoopt de Antwerpse start-up tweeëneenhalf miljoen op te halen.