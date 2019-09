Team.blue - dat is het fusiebedrijf van Combell Group en TransIP - neemt Register Group over: een internationale hoster gespecialiseerd in digitale diensten voor professionele.

Na het samengaan van Combell met TransIP, zet Group CEO Jonas DHaenens - in 2016 nog verkozen door Data News tot ICT Personality of the Year - zijn overnameparcours verder. Hoeveel het nog jonge fusiebedrijf team.blue precies betaalt voor Register Group is niet bekend. Wel dat de groep na de transactie een jaaromzet van 275 miljoen euro zal boeken. Het maakt meteen dat de groep haar marktpositie in diverse Europese landen verder versterkt waaronder Italië, Ierland, Frankrijk, Portugual, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Samen met Register Group zal team.blue nu aan meer dan twee miljoen zakelijke klanten in meer dan 10 landen diensten aanbieden als domeinnamen, hosting, e-mail, VPS en online applicaties met zo'n 1.000 medewerkers. Voor de zomer sprak het toen opgerichte fusiebedrijf nog over 1,2 miljoen klanten en zeshonderd medewerkers. Team.blue was toen naar eigen zeggen goed voor een waardering van "meer dan een miljard dollar", waardoor het de unicorn-status verwierf. Het is na Collibra de tweede tech-unicorn in ons land.