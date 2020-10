Google verandert G Suite, haar cloudkantoorsoftware, van naam. Er komen ook enkele nieuwe functies bij.

De nieuwe merkidentiteit brengt berichten, vergaderingen, documenten en andere taken samen in de cloud. Nieuw is onder meer dat je voortaan previews van documenten, sheets en slides kan bekijken.

Ook is het mogelijk om een dynamisch document te maken in een chatomgeving. Daarbij worden documenten of slides gecombineerd. Dat doet een beetje denken aan het ter ziele gegane Google Wave, of op Fluid, een framework van Microsoft voor Office.

Tot slot is er ook Meet Picture-in-picture, waarbij je kan praten met contacten terwijl je samenwerkt aan een document.

De nieuwe merkidentiteit brengt berichten, vergaderingen, documenten en andere taken samen in de cloud. Nieuw is onder meer dat je voortaan previews van documenten, sheets en slides kan bekijken.Ook is het mogelijk om een dynamisch document te maken in een chatomgeving. Daarbij worden documenten of slides gecombineerd. Dat doet een beetje denken aan het ter ziele gegane Google Wave, of op Fluid, een framework van Microsoft voor Office.Tot slot is er ook Meet Picture-in-picture, waarbij je kan praten met contacten terwijl je samenwerkt aan een document.