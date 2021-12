Nee, dit is niet de langverwachte Apple Car. Waar je wel naar kijkt, zijn zogeheten 3D-renders (computergegenereerde afbeeldingen) van hoe de slimme auto van het fruitmerk eruit zou kùnnen gaan zien. Ze zijn gemaakt door een Brits leasingbedrijf dat zich daarbij volledig baseerde op openbare patenten die Apple de afgelopen tijd heeft ingediend.

Wanneer een bedrijf nieuwe producten of technologieën op de markt wil brengen, gaat dat steevast gepaard met het indienen van - dikwijls een vrachtlading - nieuwe patenten. Dergelijke patenten (ook wel octrooien genoemd) geven een bedrijf of individu het exclusieve recht op een uitvinding, en zorgen ervoor dat anderen de vondst niet commercieel kunnen gaan toepassen - ook al geldt dat soms maar voor een bepaalde periode.

Het is een publiek geheim dat Apple achter de schermen aan een volledig zelfrijdende elektrische wagen werkt, net zoals aartsrivaal Alphabet (het moederbedrijf van Google) en uiteraard ook Tesla en tal van andere automerken. Hoewel die auto's in het diepste geheim worden ontwikkeld, zijn de bijbehorende ingediende patenten wel openbaar. Alleen zo kan er door andere partijen namelijk bezwaar worden ingediend met betrekking tot het unieke karakter van een octrooi.

Roterende stoelen

Grafische ontwerpers van de Britse leasingmaatschappij Vanarama gingen met die patenten van Apple aan de slag, en dat resulteerde in een aantal hele fraaie renders van de 'Apple Car'. We zien 'SUV coupe'-bolide in 'frosted white' met een zeer minimalistisch design, waarbij vooral de dubbel openslaande portieren zonder centrale dakstijl in het oog springen. Dat moet het instappen eenvoudiger maken. Er wordt in het design ook opvallend veel gebruik gemaakt van glas, met inbegrip van zowat het volledige dak. Een andere blikvanger zijn de twee voorste stoelen: die kunnen 180 graden geroteerd worden, zodat de chauffeur en alle passagiers op een woonkamerachtige manier tegenover elkaar komen te zitten.

Het interieur van de 'Apple Car' met roterende stoelen. © Vanarama

Ook het dashboard oogt bijzonder futuristisch, met heel veel ruimte voor displays (navigatie, essentiële metertjes, entertainment) en slimme Apple-assistent Siri die in het stuurwiel geïntegreerd zou zijn. Het gaat hier, nogmaals, allemaal om pure speculatie. Zo zijn er intussen ook geruchten dat Apple zou overwegen om het stuurwiel volledig achterwege te laten. Ook voor de klassieke pedalen zou in de Apple Car, die volgens insiders ten vroegste in 2025 op de markt komt, geen plaats meer zijn.

Interactieve verkenning

Behalve renders krijg je op de website van Vanarama ook de mogelijkheid om de 'Apple Car' op interactieve wijze te verkennen. Er zijn 360°-views van exterieur en interieur, en met een klik op de blauwe cirkels krijg je onder andere meer uitleg over de grille met het Apple-logo, de handgrepen met elementen van een iPhone en het personaliseerbare dashboard. Wat er allemaal van aan is, dat weten we waarschijnlijk pas ten vroegste in 2025...

Het display en futuristische stuurwiel van de bolide. © Vanarama

Let op de manier waarop de portieren opengaan. © Vanarama

