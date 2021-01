Het Europese cloudproject Gaia-X nuanceert de samenwerking met het Amerikaanse controversiële dataminingbedrijf Palantir. Iedereen is welkom, maar niet iedereen mag mee beslissen.

Gaia-X is een cloudproject dat zich opwerpt als tegenhanger van grote, vooral Amerikaanse, cloudspelers. Het project wordt vooral vanuit Duitsland en Frankrijk getrokken, maar staat nog in een beginfase.

Net omdat het zich opwerpt als een organisatie die transparantie en Europese privacyregels hoog in het vaandel draagt, was het opmerkelijk dat Palantir in december aankondigde dat het een 'trots Day 1 Member' is van Gaia-X. Palantir heeft een historiek waarbij de privacy van mensen vaak ondergeschikt is.

Onder voorwaarden

Gaia-X verduidelijkt nu tegenover Data News dat Palantir lidmaatschap heeft aangevraagd. Het zegt daarbij dat het geen gesloten Europese club wil zijn en ook openstaat voor samenwerkingen met Amerikaanse bedrijven als Microsoft of Google, maar ook voor Chinese of Britse bedrijven, 'Maar wel onder specifieke voorwaarden', klinkt het.

Die voorwaarden zijn de eigen regels van Gaia-X rond transparantie, data-eigendomsrecht, terugkeerbaarheid (reversibility), redelijk gebruik rond data en Europese waarden.

Deelnemen, maar niet besturen

Een belangrijke nuance daarin is dat technologie of expertise van niet-Europese bedrijven welkom is, maar dat het bestuur wel Europees blijft. 'Niet-Europese bedrijven kunnen deelnemen in technische werkgroepen en hun expertise bijdragen, maar ze kunnen zich niet kandidaat stellen voor de raad van bestuur.'

Tegelijk is het die raad van bestuur die de comité's voor technisch aspecten en beleidregels samenstelt. 'Op die manier zal Gaia-X haar lot in eigen handen hebben op Europees niveau.'

Gaia-X is een cloudproject dat zich opwerpt als tegenhanger van grote, vooral Amerikaanse, cloudspelers. Het project wordt vooral vanuit Duitsland en Frankrijk getrokken, maar staat nog in een beginfase.Net omdat het zich opwerpt als een organisatie die transparantie en Europese privacyregels hoog in het vaandel draagt, was het opmerkelijk dat Palantir in december aankondigde dat het een 'trots Day 1 Member' is van Gaia-X. Palantir heeft een historiek waarbij de privacy van mensen vaak ondergeschikt is.Gaia-X verduidelijkt nu tegenover Data News dat Palantir lidmaatschap heeft aangevraagd. Het zegt daarbij dat het geen gesloten Europese club wil zijn en ook openstaat voor samenwerkingen met Amerikaanse bedrijven als Microsoft of Google, maar ook voor Chinese of Britse bedrijven, 'Maar wel onder specifieke voorwaarden', klinkt het.Die voorwaarden zijn de eigen regels van Gaia-X rond transparantie, data-eigendomsrecht, terugkeerbaarheid (reversibility), redelijk gebruik rond data en Europese waarden.Een belangrijke nuance daarin is dat technologie of expertise van niet-Europese bedrijven welkom is, maar dat het bestuur wel Europees blijft. 'Niet-Europese bedrijven kunnen deelnemen in technische werkgroepen en hun expertise bijdragen, maar ze kunnen zich niet kandidaat stellen voor de raad van bestuur.'Tegelijk is het die raad van bestuur die de comité's voor technisch aspecten en beleidregels samenstelt. 'Op die manier zal Gaia-X haar lot in eigen handen hebben op Europees niveau.'