Gaia-X, de toekomstige Europese tegenhanger van AWS, Azure en Google, heeft ook Palantir als lid. Een Amerikaans dataminingbedrijf met controversiële praktijken.

In een blogpost schrijft Palantir dat het een 'Trots Day 1 Member' is van Gaia-X, sinds november van dit jaar. Gaia-X is het cloudproject waarbij verschillende Duitse en Franse spelers hun krachten en technologie bundelen, om zo een antwoord te geven op het Amerikaanse overgewicht van spelers als AWS, Azure en Google. Met bijzondere focus op privacy, datasoevereiniteit ten opzichte van onder meer de VS.

Amerikaans en allesbehalve privacyvriendelijk

Dat Palantir zich daar opwerpt als lid is zeer opmerkelijk. Het bedrijf specialiseert zich in datamining, hoofdzakelijk voor Amerikaanse overheidsdiensten. Daarbij interpreteert het spionagedata en traceert het immigranten in de VS. Praktijken waarbij de privacy van mensen ondergeschikt is.

Wat de reputatie niet betert is dat het bedrijf destijds in 2004 is opgericht met steun van de CIA. De groei van Palantir kwam de afgelopen 15 jaar dan ook vooral van overheidscontracten in de VS die neerkwamen op verregaande surveillance.

Het bedrijf wordt geleid door CEO Alex Karp, hij richtte het bedrijf op samen met Peter Thiel, die de afgelopen jaren adviseur van Trump was. Tegelijk zou het bedrijf een racistisch personeelsbeleid voeren waarbij Aziaten worden geweerd.

Onderdeel of optioneel?

Samengevat lijkt Palantir net het bedrijf dat te mijden valt in een cloudproject dat net hamert op privacy en onafhankelijkheid van Amerikaanse technologie. Maar in realiteit lijkt het iets genuanceerder. We gebruiken daarbij bewust 'lijkt', want Gaia-X blijft ook op dit moment een project dat nog in opbouw is.

Zo moeten we nuanceren dat Palantir voor zover we kunnen zien nergens wordt vermeld op Data-infrastructure.eu, de website van Gaia-X. Wel klinkt het daar dat het project open staat voor alle spelers, dus ook Amerikaanse, 'zo lang ze dezelfde waarden en ambities delen die Gaia-X rond datasoevereiniteit en databeschikbaarheid hebben' en zich aan de algemene regels van het cloudplatform voldoen.

Als we de blogpost van Palantir zelf in detail bekijken dan valt ook op dat er niet staat dat Palantir diep verwoven zit in de structuur van Gaia-X. De tekst wijst er vooral op dat Palantir oplossingen biedt om data te harmoniseren, om dataflows in kaart te brengen en zaken als release management kan regelen.

Het wijst daarbij om de nood van Gaia-X om snel betrouwbaar te worden, en laat in de marge vallen dat het bedrijf ook activiteiten in Europa heeft. 'Ons doel is niet om Europese bedrijven te verstoren, maar om ze te vergezellen in hun digitale transformatietocht.'

Die afgelikte omschrijving, die de twijfelachtige praktijken van Palantir netjes achterwege laat, doet vooral vermoeden dat Palantir haar diensten wil aanbieden binnen Gaia-X. Dat het om die reden ook 'lid' is van de organisatie.

Maar voor zover we kunnen zien heeft dat ongeveer dezelfde betekenis als een ontwikkelaar die een app op Google Play of de App Store heeft. Hun technologie zal worden aangeboden om met Gaia-X te werken, maar dat is niet hetzelfde als betrokken zijn bij de opzet ervan.

Data News vroeg Gaia-X om meer duiding over de rol van Palantir. Als hier verdere uitleg over komt dan zullen we dit artikel aanvullen met hun reactie.

