Galaxy Fold vanaf 3 mei in België te koop

De vouwbare smartphone van Samsung komt vroeger dan gedacht naar ons land. Samsung België verkoopt het toestel al vanaf volgende maand.

De Samsung Galaxy Fold zal vanaf 3 mei te koop zijn voor 2.020 euro. In eerste instantie is zal dat enkel zijn bij Proximus, de Samsung Experience Store in Docks Brussel en de webshop van Samsung. Vooraf bestellen kan vanaf 26 april.

Wie het toestel koopt krijgt er momenteel ook Galaxy Buds, draadloze oortjes ter waarde van 149 euro) bij en een kevlar beschermhoes.

De Galaxy Fold werd afgelopen zomer voor het eerst voorgesteld. In februari gaf Samsung meer details over het toestel. Zo heeft de Fold een 7,3 inch scherm aan de binnenkant van het toestel. Vooral zit een 4,58 inch scherm.

De batterij (of beter gezegd de twee batterijen samen) heeft een capaciteit van 4.380 mAh en het toestel heeft zes camera's: drie achteraan, twee binnenin en één op de cover.

Samsung Galaxy Fold © .

Samsung is intussen niet langer de enige smartphonemaker met een opvouwbaar scherm. Zo stelde Huawei al een vergelijkbaar toestel voor, waar het dubbel scherm rondom het toestel zit in plaats van binnenin. Ook Xiaomi zou aan zo'n toestel werken. Maar Samsung is wel de eerste om haar aankondiging hard te maken en het toestel naar de (Belgische) markt te brengen. Ons land is daarmee trouwens bij de eerste vijftien Europese landen die het toestel zullen verkopen.