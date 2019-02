Samsung brengt deze zomer haar vouwbare smartphone uit

Een aantal details waren eind vorig jaar al bekend. De Galaxy Fold zal een 7,3 inch scherm meekrijgen, genaamde Infinity Flex Display. Die heeft een resolutie van 1536x2152 met 420 dpi. Het scherm aan de voorkant meet 4,58 inch heeft een resolutie van 840x1960 en eveneens 420 dpi.

Op haar S10-lancering leren we dat het toestel twee batterijen van samen 4.380 mAh zal bevatten en dat het toestel maar liefst zes camera's (drie achteraan, twee binnenin en één op de cover) zal tellen.

Samsung verkoopt het toestel vanaf 26 april. Al spreekt Samsung België zelf van een beschikbaarheid vanaf het derde kwartaal (juli-september).

Vanaf 1980 dollar

Goedkoop wordt de Fold echter niet. Samsung spreekt van een prijs vanaf 1980 dollar, dat zal dus voor de goedkoopste versie zijn. Al zegt het bedrijf zelf dat het om een luxeproduct gaat.

Wat heeft u aan zo'n vouwbare smartphone? In de eerste plaats meer schermruimte. Tijdens een demo toont Samsung hoe Google Maps een stuk bruikbaarder wordt op smartphone, maar het bedrijf werkt ook aan een vlotte integratie van Microsoft Office. Samsung benadrukt meermaals dat het alles doet om de ervaring van een enkel naar een dubbel scherm zo goed mogelijk wil maken.

Ook YouTube of Netflix zal iets groter tonen, al wordt het vooral interessant wanneer u tijdens het kijken ook wil Whatsappen en/of iets opzoekt op Google. Wie graag multitaskt kan met het toestel dus zeker zijn of haar hart ophalen.

Hoe komt zo'n vouwbare smartphone tot stand? Samsung zelf spreekt van een geavanceerd scharnier met meerdere tandwielen om het toestel vlot dicht te klappen. Tegelijk zegt het bedrijf een nieuwe polymeerlaag te hebben uitgevonden waardoor het scherm 50 procent dunner is dan een gewoon scherm. Dat maakt de Galaxy Fold naar eigen zeggen sterk en flexibel tegelijk.

Hoe goed en robuust de Galaxy Fold echt is zullen we later dit jaar ondervinden. Naar alle verwachtingen zullen ook de voornaamste concurrenten (Xiaomi, Huawei, LG en het minder bekende Royole) in de komende weken hun vouwbaar exemplaar voorstellen. Dat is een goede zaak, want dat betekent van bij de start meer innovatie en concurrentie in een volledig nieuw smartphonesegment.