E3, traditioneel een van de grootste gamebeurzen van het jaar, gaat in 2022 niet door, ook niet virtueel.

Dat geeft organisator ESA mee in een mededeling. Eerder werd al bekendgemaakt dat een fysieke beurs er dit jaar niet zou komen door de coronapandemie. Maar ook digitaal lukt het dus niet. Volgend jaar moet de beurs in volle glorie terugkeren, zo belooft de organisator.

Ook in 2020 werd E3 geschrapt, terwijl ze in 2021 als virtuele beurs doorging. Voor dit jaar was er een plan voor een fysiek event in juni, maar dat werd afgeblazen door stijgende covid-cijfers. ESA lijkt er dit jaar alvast niet in de slagen om het event digitaal te organiseren. In een mededeling zegt het bedrijf zich nu al zijn energie te focussen op een fysiek evenement in Los Angeles volgend jaar. De beurs (zoals nog wel wat grote techbeurzen) staat al een tijdje onder druk, omdat grote producenten wegtrekken om hun eigen showcases te houden.

