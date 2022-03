Het is voor de grootste telecombeurs ter wereld, net als voor de rest van de wereld, even zoeken naar een nieuwe richting.

Grote conferenties als MWC geven altijd, soms ongewild, een idee van hoe de techsector op een veranderende wereld reageert. In 2019 was dat nog 'iedereen blijft huis', bijvoorbeeld. De telecombeurs was pandemiegewijs het eerste grote techevenement dat werd afgelast. In het bijzonder woelige voorjaar van 2022 is de beurs terug, met mondmaskers en zonder het Russische landenpaviljoen. Kaspersky komen we wel nog tegen, maar dan als een stand met alleen informatiewanden. Het securitybedrijf heeft ogenschijnlijk beslist om zijn personeel te vrijwaren van al te moeilijke vragen.

Opvallender voor een telecombeurs: er zijn dit jaar bijzonder weinig aankondigingen op het gebied van smartphones. MWC werd in zijn hoogdagen geassocieerd met de kleinoden, maar je moet er dit jaar hard naar zoeken. De trend zat er dan ook al een tijdje aan te komen. Grote namen als Apple en Samsung lanceren hun vlaggenschepen liever op een ander moment, kwestie van de aandacht niet te moeten delen met concurrenten. Een hoop andere bedrijven zoals Huawei en LG zijn dan weer min of meer gestopt met toestellen te maken - of in elk geval voor de Europese markt. En als we eerlijk zijn: de toestellen zijn ook niet meer super sexy. We zien al een tijdje geen grote technologische stappen vooruit. 5G is er voor praktisch iedere consument en plooibare schermen voor wie te veel geld heeft. Het verschil tussen merken zit hem in de kleur van de hoes en hoe goed de camera-AI omgaat met nachtfotografie, zo lijkt het wel.

Het onvermijdelijke metaverse

Het was dus een goed moment voor MWC om zichzelf nog eens opnieuw uit te vinden. Diep vanbinnen is dit namelijk nog altijd gewoon een netwerkbeurs. De essentie van de GSMA draait rond wifi-standaarden en 5G-realisaties, maar dat is niet omzeggens boeiend voor een groot publiek. Om een teloorgang als die van CeBIT te vermijden, moet er volk en aandacht komen. En hoewel we best wat interessante toestellen en aankondigingen zagen, lijkt de nieuwe focus vooral te liggen bij het metaverse. Het concept van online werelden dat al twintig jaar bestaat en dat Mark Zuckerberg vorig jaar even opnieuw lanceerde om de aandacht af te leiden van zijn eigen schandalen, biedt dan ook voer voor high tech toekomstdromen.

Dat vertaalt zich vooral in virtual en augmented reality. Denk aan 5G-demonstraties waarbij je vanuit Barcelona, met VR-bril op, een autootje kan laten rijden in Frankrijk. Of aan dansers die virtueel rond de kijkers van een tv-scherm worden geplaatst. SK Telecom, een van de belangrijkste telco's van Zuid-Korea, had dan weer een bijzonder populaire stand waar de felle kleuren en hippe digitale avatars vanaf spatten. Filmpjes tonen de mogelijkheden: tieners die uitgenodigd worden voor metaverse-concerten waar ze volledig digitaal uit de bol kunnen gaan met hun vrienden. We zien beursbezoekers, strak in het pak, die gewapend met een VR-bril en een controller gedropt worden in een kaleidoscopische wereld waar ze zich met wat stuntelige bewegingen proberen een weg te banen. Het zijn het soort demonstraties die een kleurige, flitsende toekomst laten zien waar alles wat vlotter gaat en beter gerenderd is dan vandaag.

Maar ook

Achter die flitsende wanden (vrij letterlijk te nemen voor deze stand) zien we ook demonstraties van hoe een hypergeconnecteerde wereld er in de praktijk uit ziet. Het soort spul dat geen toekomstmuziek is, maar al wordt uitgerold op het terrein. SK toont bijvoorbeeld AI die automatisch camerabeelden kan opschalen, zodat je ook van een camera in lage resolutie nog beelden kunt analyseren. Er wordt gepocht met securitycamera's die automatisch mensen herkennen, real time crowd control, en AI die je toelaat om bewakingsbeelden te doorzoeken, bijvoorbeeld naar dat ene moment waarop je misschien je portefeuille in een winkel liet vallen.

High tech, cutting edge en op het randje (of over het randje) van wat een Europeaan zou aanvaarden. Net als de automatische gezichtsherkenning om MWC zelf binnen te komen (die overigens van een opt-out is voorzien), belooft deze technologie efficiëntie en veiligheid, zolang we niet te hard nadenken over wat je ermee aankan als het in verkeerde handen terechtkomt.

Of het metaverse veel meer wordt dan een afleiding, daar zijn we nog niet uit. Maar het is op dit moment ook verre van duidelijk hoe de volgende grote technologie in de telecom er anders zou uitzien. Na twee jaar overwinteren gaf MWC dit jaar vooral de indruk dat de beurs zich, net als de rest van de sector, met wat stuntelige bewegingen probeerde een weg te zoeken in een snel veranderende wereld.

Grote conferenties als MWC geven altijd, soms ongewild, een idee van hoe de techsector op een veranderende wereld reageert. In 2019 was dat nog 'iedereen blijft huis', bijvoorbeeld. De telecombeurs was pandemiegewijs het eerste grote techevenement dat werd afgelast. In het bijzonder woelige voorjaar van 2022 is de beurs terug, met mondmaskers en zonder het Russische landenpaviljoen. Kaspersky komen we wel nog tegen, maar dan als een stand met alleen informatiewanden. Het securitybedrijf heeft ogenschijnlijk beslist om zijn personeel te vrijwaren van al te moeilijke vragen. Opvallender voor een telecombeurs: er zijn dit jaar bijzonder weinig aankondigingen op het gebied van smartphones. MWC werd in zijn hoogdagen geassocieerd met de kleinoden, maar je moet er dit jaar hard naar zoeken. De trend zat er dan ook al een tijdje aan te komen. Grote namen als Apple en Samsung lanceren hun vlaggenschepen liever op een ander moment, kwestie van de aandacht niet te moeten delen met concurrenten. Een hoop andere bedrijven zoals Huawei en LG zijn dan weer min of meer gestopt met toestellen te maken - of in elk geval voor de Europese markt. En als we eerlijk zijn: de toestellen zijn ook niet meer super sexy. We zien al een tijdje geen grote technologische stappen vooruit. 5G is er voor praktisch iedere consument en plooibare schermen voor wie te veel geld heeft. Het verschil tussen merken zit hem in de kleur van de hoes en hoe goed de camera-AI omgaat met nachtfotografie, zo lijkt het wel.Het was dus een goed moment voor MWC om zichzelf nog eens opnieuw uit te vinden. Diep vanbinnen is dit namelijk nog altijd gewoon een netwerkbeurs. De essentie van de GSMA draait rond wifi-standaarden en 5G-realisaties, maar dat is niet omzeggens boeiend voor een groot publiek. Om een teloorgang als die van CeBIT te vermijden, moet er volk en aandacht komen. En hoewel we best wat interessante toestellen en aankondigingen zagen, lijkt de nieuwe focus vooral te liggen bij het metaverse. Het concept van online werelden dat al twintig jaar bestaat en dat Mark Zuckerberg vorig jaar even opnieuw lanceerde om de aandacht af te leiden van zijn eigen schandalen, biedt dan ook voer voor high tech toekomstdromen.Dat vertaalt zich vooral in virtual en augmented reality. Denk aan 5G-demonstraties waarbij je vanuit Barcelona, met VR-bril op, een autootje kan laten rijden in Frankrijk. Of aan dansers die virtueel rond de kijkers van een tv-scherm worden geplaatst. SK Telecom, een van de belangrijkste telco's van Zuid-Korea, had dan weer een bijzonder populaire stand waar de felle kleuren en hippe digitale avatars vanaf spatten. Filmpjes tonen de mogelijkheden: tieners die uitgenodigd worden voor metaverse-concerten waar ze volledig digitaal uit de bol kunnen gaan met hun vrienden. We zien beursbezoekers, strak in het pak, die gewapend met een VR-bril en een controller gedropt worden in een kaleidoscopische wereld waar ze zich met wat stuntelige bewegingen proberen een weg te banen. Het zijn het soort demonstraties die een kleurige, flitsende toekomst laten zien waar alles wat vlotter gaat en beter gerenderd is dan vandaag.Achter die flitsende wanden (vrij letterlijk te nemen voor deze stand) zien we ook demonstraties van hoe een hypergeconnecteerde wereld er in de praktijk uit ziet. Het soort spul dat geen toekomstmuziek is, maar al wordt uitgerold op het terrein. SK toont bijvoorbeeld AI die automatisch camerabeelden kan opschalen, zodat je ook van een camera in lage resolutie nog beelden kunt analyseren. Er wordt gepocht met securitycamera's die automatisch mensen herkennen, real time crowd control, en AI die je toelaat om bewakingsbeelden te doorzoeken, bijvoorbeeld naar dat ene moment waarop je misschien je portefeuille in een winkel liet vallen.High tech, cutting edge en op het randje (of over het randje) van wat een Europeaan zou aanvaarden. Net als de automatische gezichtsherkenning om MWC zelf binnen te komen (die overigens van een opt-out is voorzien), belooft deze technologie efficiëntie en veiligheid, zolang we niet te hard nadenken over wat je ermee aankan als het in verkeerde handen terechtkomt. Of het metaverse veel meer wordt dan een afleiding, daar zijn we nog niet uit. Maar het is op dit moment ook verre van duidelijk hoe de volgende grote technologie in de telecom er anders zou uitzien. Na twee jaar overwinteren gaf MWC dit jaar vooral de indruk dat de beurs zich, net als de rest van de sector, met wat stuntelige bewegingen probeerde een weg te zoeken in een snel veranderende wereld.