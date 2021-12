De helft van de onderdelenmakers in de autosector zullen tegen 2025 zelf hun chips ontwerpen. De chipcrisis heeft velen doen nadenken over hoe hun toeleveringsketen beter kan.

Marktanalist Gartner wijst naar de elektrificatie van wagens en de chipcrisis als aanstoker. Door zelf chips te ontwerpen krijgen ze zo meer controle over hun roadmap en toeleveringsketen.

'De toeleveringsketen voor halfgeleiders in de automotive sector is complex,' zegt Gaurav Gupta, research vicepresident bij Gartner. 'In de meeste gevallen zijn chipmakers traditioneel Tier 3 of Tier 4 leveranciers voor autofabrikanten, wat wil zeggen dat het een tijdje duurt voor ze zich aanpassen aan de vraag uit de autosector. Dat gebrek aan zichtbaarheid in de toeleveringsketen maakt dat onderdelenmakers meer controle willen over hun chipaanvoer.'

Bij inhouse chipdesign, ook wel OEM-Foundry-Direct genoemd, wordt een chip ontworpen door een bedrijf, met aandacht voor specifieke noden van het eindproduct. Veel techbedrijven zoals Tesla of Facebook doen dat vandaag al. In praktijk wordt er dan bij een grote producent aangeklopt voor de productie. Denk daarbij aan TSMC, Samsung of Intel, dat dit jaar aankondigde voortaan ook voor derden te produceren.

Gartner verwacht tegelijk dat de gemiddelde prijs van een wagen wel zal stijgen. Voor de VS en Duitsland spreekt het over een gemiddelde verkoopprijs van 50.000 euro tegen 2025. Al zal dat er ook voor zorgen dat er minder wagens worden gemaakt en dat bestaande voertuigen langer worden gebruikt.

Marktanalist Gartner wijst naar de elektrificatie van wagens en de chipcrisis als aanstoker. Door zelf chips te ontwerpen krijgen ze zo meer controle over hun roadmap en toeleveringsketen.'De toeleveringsketen voor halfgeleiders in de automotive sector is complex,' zegt Gaurav Gupta, research vicepresident bij Gartner. 'In de meeste gevallen zijn chipmakers traditioneel Tier 3 of Tier 4 leveranciers voor autofabrikanten, wat wil zeggen dat het een tijdje duurt voor ze zich aanpassen aan de vraag uit de autosector. Dat gebrek aan zichtbaarheid in de toeleveringsketen maakt dat onderdelenmakers meer controle willen over hun chipaanvoer.'Bij inhouse chipdesign, ook wel OEM-Foundry-Direct genoemd, wordt een chip ontworpen door een bedrijf, met aandacht voor specifieke noden van het eindproduct. Veel techbedrijven zoals Tesla of Facebook doen dat vandaag al. In praktijk wordt er dan bij een grote producent aangeklopt voor de productie. Denk daarbij aan TSMC, Samsung of Intel, dat dit jaar aankondigde voortaan ook voor derden te produceren.Gartner verwacht tegelijk dat de gemiddelde prijs van een wagen wel zal stijgen. Voor de VS en Duitsland spreekt het over een gemiddelde verkoopprijs van 50.000 euro tegen 2025. Al zal dat er ook voor zorgen dat er minder wagens worden gemaakt en dat bestaande voertuigen langer worden gebruikt.