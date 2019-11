De opportuniteit voor CIO's om een defensieve leiderschapsrol in te ruilen voor een assertieve of offensieve rol is nooit zo groot geweest als nu. Dat zeggen de analisten van Gartner. Alleen is de vraag of CIO's wel klaar of bereid zijn om te springen.

In Barcelona verzamelen momenteel meer dan 7.500 CIO's en andere IT-leidinggevenden voor het jaarlijkse Gartner IT Symposium/Xpo. Ook Data News is er deze week bij. Het IT Symposium biedt het ideale podium om het over de rol van die CIO te hebben. Volgens een onderzoek van Gartner onder bestuurs- en directieleden over de verwachtingen in 2020 beschouwt tweederde van de bestuurders digitale en technologische disruptie als hun belangrijkste zakelijke uitdaging. Dat is zelfs belangrijker dan talentacquisitie, regulering en groei. Bovendien zegt meer dan de helft van de ondervraagde directeuren dat digitale initiatieven hun topprioriteit zijn voor de komende twee jaar. Oftewel: een gouden kans voor CIO's en IT-managers "om hun organisaties naar het TechQuilibrium te leiden", aldus Gartner. TechQue?, horen we u al. Met de term TechQuilibrium omschrijft Gartner het technologisch evenwichtspunt dat definieert hoe digitaal een onderneming moet zijn om te kunnen concurreren of leiden in een digitale samenleving.

Bochtenwerk

Valentin Sribar, senior research vice president bij Gartner, had het tijdens de openingskeynote over bochtenwerk. Een scherpe draai verandert de dynamiek van een status-quo en dwingt een onderneming zo tot een reactie. Vaak komen die bochten in verschillende opeenvolgende combinaties, waardoor je op meerdere vlakken moet bijsturen. Oftewel: in verschillende geledingen van het bedrijf moet er gereageerd worden en daar is een uiterst sterk 'executive team' voor nodig. "Het TechQuilibrium kan helpen om een evenwicht te vinden tussen de complexe verstoringen en vele extremen waarmee organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd" zegt Sribar. Er is ook geen automatische piloot om de bochten correct aan te snijden. "Individuele ondernemingen en hele industrieën hebben verschillende punten van TechQuilibrium. Niet elke branche hoeft dus op dezelfde manier of in dezelfde mate digitaal te zijn of te worden."

Leidinggevenden zijn meer dan ooit bereid om te luisteren naar hun CIO's: een gouden kans voor CIO's die een strategische rol ambiëren

Naar een meer offensieve rol

Voor Jan-Martin Lowendahl, vice-president en analist bij Gartner, is het duidelijk dat het 'momentum' voor een CIO met een meer offensieve in plaats van defensieve rol nog nooit zo groot was als nu. "Leidinggevenden zijn meer dan ooit bereid om te luisteren naar hun CIO's. They are ready now, maar het zijn de CIO's die nu moeten beslissen of ze er wel klaar voor zijn", zegt Lowendahl: "Het gaat om een mentale shift die ze moeten maken om trachten te begrijpen wat het executive team precies verlangt".

En dat is geen rol die voor iedere CIO weggelegd lijkt. Gartner voerde pas een zelfbeoordelingsonderzoek rond leiderschap onder meer dan 15.000 CIO's en IT-managers. "De meerderheid van de CIO's ziet zichzelf eerder als reactief of defensief, dan assertief of in het offensief", aldus Jan-Martin Lowendahl. En wie de handschoen wel opneemt, staat voor een flinke uitdaging: omgaan met de onrustige geopolitiek, het wispelturige gedrag van de economie en de schijnbaar niet te stoppen opkomst van de digitale reuzen ofwel 'digital giants' (Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft etc). Deze drie krachten creëren volgens Gartner onzekerheid en de nodige druk op CIO's en andere IT-beslissers. Maar het creëert dus ook een momentum voor CIO's die zich willen laten gelden.

