Qviro haalt een miljoen euro op om haar platform voor moderne industriële toepassingen uit te breiden.

De investering komt van LRM, Industrya en imec.istart nadat het eerder al steun kreeg van de Vlerick Business School Entrepreneurship Fund, Vlaio en Digital Attraxion.

Qviro is het bedrijf van oprichters Sven De Donder en Jorg Hendrikx. Het Genkse bedrijf positioneert zich als een reviewplatform voor industrie 4.0. Door reviews voor toepassingen in de industriële sector aan te bieden, wil het bedrijven helpen om betere keuzes te maken.

Begin dit jaar omschreef het bedrijf zich in Data News als de Gault & Millau van robotica. Het businessmodel zit hem er in dat het haar gebruikers kan bevragen over bepaalde tools, en dat het over bepaalde data beschikt over mogelijke klanten. Vandaag werkt het bedrijf al samen met industriële bedrijven zoals ABB, Doosan en Kinova.

'Het intelligente businessmodel van Qviro verlegt alle bestaande grenzen en speelt perfect in op de trend van user reviews waarbij aankopers terugvallen op online gebruikservaringen,' zegt Tom Vanham, algemeen directeur bij LRM. 'In combinatie met het gedreven managementteam, hun traject bij imec.istart en het vertrouwen van Industrya, geloven we enorm in de verdere groei van Qviro.'

De investering komt van LRM, Industrya en imec.istart nadat het eerder al steun kreeg van de Vlerick Business School Entrepreneurship Fund, Vlaio en Digital Attraxion.Qviro is het bedrijf van oprichters Sven De Donder en Jorg Hendrikx. Het Genkse bedrijf positioneert zich als een reviewplatform voor industrie 4.0. Door reviews voor toepassingen in de industriële sector aan te bieden, wil het bedrijven helpen om betere keuzes te maken.Begin dit jaar omschreef het bedrijf zich in Data News als de Gault & Millau van robotica. Het businessmodel zit hem er in dat het haar gebruikers kan bevragen over bepaalde tools, en dat het over bepaalde data beschikt over mogelijke klanten. Vandaag werkt het bedrijf al samen met industriële bedrijven zoals ABB, Doosan en Kinova.'Het intelligente businessmodel van Qviro verlegt alle bestaande grenzen en speelt perfect in op de trend van user reviews waarbij aankopers terugvallen op online gebruikservaringen,' zegt Tom Vanham, algemeen directeur bij LRM. 'In combinatie met het gedreven managementteam, hun traject bij imec.istart en het vertrouwen van Industrya, geloven we enorm in de verdere groei van Qviro.'