Een vergelijkend platform waar een ingenieur met innovatiedrang kan uitzoeken welke robot voor zijn fabriek het beste is; dat wil Qviro zijn. Een bijzonder uitgekiend businessmodel moet dat ook winstgevend maken.

Een ingenieur die in zijn fabriek een robot, slimme software of slimme camera's wil inzetten, begeeft zich in een jungle van mogelijkheden. Welke oplossing dan de beste is voor de taak die hij in gedachten heeft, is vaak zoeken, haarkrabben en googelen, want het is aartsmoeilijk om verschillende merken en technologie met elkaar te vergelijken. De oplossing volgens Sven De Donder, co-founder van Qviro? Zijn platform, dat er een punt van maakt om op een heldere manier alle mogelijke tools tegenover elkaar te zetten.

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

'Dat doen we niet alleen op technisch vlak', klinkt het bij De Donder. 'Ook het vertrouwen moet goed zitten: kan de ingenieur in geval van pech op een goeie en snelle support rekenen, is de handleiding helder als je iets wil programmeren? Om zulke vragen te beantwoorden laten we gebruikers reviews schrijven. Zo kunnen andere gebruikers geïnformeerde keuzes maken, want we willen ons kunnen presenteren als de Gault & Millau Gids van de robotica; een kwaliteitsstempel.'

Qviro moest daarom een ander businessmodel zoeken dan de advertentiemarkt, zoals de concurrentie. De Donder zocht het met co-founder Jorg Hendrikx in een andere hoek: data. 'Op vraag van een producent kunnen we bij onze gebruikers gerichte surveys houden waarin we onderzoeken wat zij wensen van bepaalde tools. Die gegevens kunnen onze klanten dan gebruiken om hun producten te verbeteren. Daarnaast beschikken we ook op basis van het surfgedrag over heel veel gegevens, wat hen informatie verschaft over wie hun klanten zijn.'

Vijfjarenplan

'Vanzelfsprekend gebeurt alles volledig GDPR-proof, met respect voor de privacy van de gebruikers', voegt De Donder eraan toe. Die vonden ondertussen ook de weg naar de site. 'Maandelijks hebben we zo'n drieduizend bezoekers, waaronder ingenieurs bij grote industriële spelers als Volvo, Tesla en Friesland Campina', klinkt het. Ook zakelijk ziet de start-up tractie. Zo zijn er al contracten op hoofdkantoorniveau met spelers als het Zweeds-Zwitserse ABB en het Koreaanse Doosan.

'We dachten aanvankelijk om meer lokaal te starten, maar dat bleek niet nodig of nuttig, en zodoende zijn we nu al wereldwijd actief'. Op dit moment is al is zo'n dertig procent van de bezoekers afkomstig uit de Verenigde Staten. Met een vijfjarenplan houdt Qviro nu de ogen strak gericht op groei.

108 categorieën'

'Voorlopig zijn we vooral op het vlak van robotica actief, maar we willen dat laten uitgroeien tot liefst 108 categorieën', zegt de co-founder. 'Daarbij denken we aan accessoires, maar ook 3D-printers, virtual reality-oplossingen en Internet-of-Things voor fabrieken, ... Daarnaast gaan we ook sterk inzetten op direct sales. Het is de bedoeling om ons team dit jaar al uit te breiden naar zeven medewerkers, tegen 2026 moeten dat er veertig zijn.

De Donder en co-founder Hendrickx lanceerden Qviro met het geld dat virtuele evenementen rond robotics hen opleverden. Een innovatiesubsidie van VLAIO en steun van Vlerick Business School zorgden voor de rest. 'Nu maken we ons klaar om voor het eerst grondig funding op te halen', zegt De Donder. 'In totaal denken we 1,5 miljoen nodig te hebben om het tot 2023 uit te zingen, en daarvoor zijn we al in gesprek met verschillende partijen.'

Qviro Maatschappelijke zetel: Genk Aantal vennoten: 2 Financieel: Fundingronde van 1,5 miljoen euro in de maak. Website: Qviro.com

Een ingenieur die in zijn fabriek een robot, slimme software of slimme camera's wil inzetten, begeeft zich in een jungle van mogelijkheden. Welke oplossing dan de beste is voor de taak die hij in gedachten heeft, is vaak zoeken, haarkrabben en googelen, want het is aartsmoeilijk om verschillende merken en technologie met elkaar te vergelijken. De oplossing volgens Sven De Donder, co-founder van Qviro? Zijn platform, dat er een punt van maakt om op een heldere manier alle mogelijke tools tegenover elkaar te zetten.'Dat doen we niet alleen op technisch vlak', klinkt het bij De Donder. 'Ook het vertrouwen moet goed zitten: kan de ingenieur in geval van pech op een goeie en snelle support rekenen, is de handleiding helder als je iets wil programmeren? Om zulke vragen te beantwoorden laten we gebruikers reviews schrijven. Zo kunnen andere gebruikers geïnformeerde keuzes maken, want we willen ons kunnen presenteren als de Gault & Millau Gids van de robotica; een kwaliteitsstempel.'Qviro moest daarom een ander businessmodel zoeken dan de advertentiemarkt, zoals de concurrentie. De Donder zocht het met co-founder Jorg Hendrikx in een andere hoek: data. 'Op vraag van een producent kunnen we bij onze gebruikers gerichte surveys houden waarin we onderzoeken wat zij wensen van bepaalde tools. Die gegevens kunnen onze klanten dan gebruiken om hun producten te verbeteren. Daarnaast beschikken we ook op basis van het surfgedrag over heel veel gegevens, wat hen informatie verschaft over wie hun klanten zijn.''Vanzelfsprekend gebeurt alles volledig GDPR-proof, met respect voor de privacy van de gebruikers', voegt De Donder eraan toe. Die vonden ondertussen ook de weg naar de site. 'Maandelijks hebben we zo'n drieduizend bezoekers, waaronder ingenieurs bij grote industriële spelers als Volvo, Tesla en Friesland Campina', klinkt het. Ook zakelijk ziet de start-up tractie. Zo zijn er al contracten op hoofdkantoorniveau met spelers als het Zweeds-Zwitserse ABB en het Koreaanse Doosan.'We dachten aanvankelijk om meer lokaal te starten, maar dat bleek niet nodig of nuttig, en zodoende zijn we nu al wereldwijd actief'. Op dit moment is al is zo'n dertig procent van de bezoekers afkomstig uit de Verenigde Staten. Met een vijfjarenplan houdt Qviro nu de ogen strak gericht op groei.108 categorieën''Voorlopig zijn we vooral op het vlak van robotica actief, maar we willen dat laten uitgroeien tot liefst 108 categorieën', zegt de co-founder. 'Daarbij denken we aan accessoires, maar ook 3D-printers, virtual reality-oplossingen en Internet-of-Things voor fabrieken, ... Daarnaast gaan we ook sterk inzetten op direct sales. Het is de bedoeling om ons team dit jaar al uit te breiden naar zeven medewerkers, tegen 2026 moeten dat er veertig zijn.De Donder en co-founder Hendrickx lanceerden Qviro met het geld dat virtuele evenementen rond robotics hen opleverden. Een innovatiesubsidie van VLAIO en steun van Vlerick Business School zorgden voor de rest. 'Nu maken we ons klaar om voor het eerst grondig funding op te halen', zegt De Donder. 'In totaal denken we 1,5 miljoen nodig te hebben om het tot 2023 uit te zingen, en daarvoor zijn we al in gesprek met verschillende partijen.'