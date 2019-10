De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft nog geen goedkeuring gegeven voor het project waarbij de stad Kortrijk gsm-data van Proximus-klanten gebruikt om bezoekersstromen in kaart te brengen. De autoriteit keurt het project ook niet af, maar gaat het wel nader bekijken.

Proximus-klanten die Kortrijk bezoeken worden sinds afgelopen zomer in kaart gebracht. De operator levert de stad elk kwartaal geanonimiseerde gegevens aan waarmee de stad kan leren hoeveel bezoekers langskomen en waar ze zich bewegen. Op termijn wil de stad ook, via deals met Mastercard en Maestro, nagaan hoeveel er wordt uitgegeven.

Aanvankelijk klonk het dat het project de goedkeuring kreeg van de Privacycommissie (intussen omgedoopt tot Gegevensbeschermingsautoriteit). Maar dat lijkt niet te kloppen. Tegenover The Register zegt de GBA dat het enkel een gelijkaardig project heeft goedgekeurd. De autoriteit bevestigt dat ook tegenover onze redactie.

"We hebben geen goedkeuring gegeven voor het project in Kortrijk. We hebben het voor alle duidelijkheid ook niet afgekeurd," zegt de organisatie aan Data News. "We hebben wel in 2016 een positief advies gegeven over een vergelijkbaar project voor de FOD Mobiliteit. maar we weten op dit moment niet of het om exact hetzelfde gaat."

De Gegevensbeschermingsautoriteit spreekt zich dus nog niet uit over het project van Kortrijk. "Maar we hebben intussen vragen gekregen van burgers, dus we gaan dit wel verder verder onderzoeken," klinkt het.