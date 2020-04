Huisdierbaasjes gaan er vanaf nu zelf aan moeten denken om hun viervoeter te eten te geven. Petnet, maker van geautomatiseerde voederbak SmartFeeder, doet na maandenlange problemen de boeken dicht. Het bedrijf legt zelf de schuld bij covid-19.

Cloudgadgets om je huistaken over te nemen zijn handig, tot ze stuk gaan of het bedrijf erachter de server stillegt. Dat gebeurt nu met de 'slimme' voederbakken van Petnet. Het bedrijf heeft er een erg zwaar voorjaar op zitten. Bij een storing in februari meldden gebruikers al dat hun dieren honger leden omdat de toestellen een tijdlang offline gingen, en de beestjes dus geen eten kregen. De nodige patch kwam een week later.

Geen goeie beurt voor het bedrijf, dat zijn diensten eind februari terug op poten kreeg om enkele weken later weer stil te vallen. Verschillende klanten zagen hun toestellen blokkeren, voor sommigen vanaf eind maart, voor anderen vanaf midden april. De klantendienst is daarbij sinds maart niet meer bereikbaar.

In een mededeling meldt het bedrijf dat de coronacrisis het finaal van de afgrond heeft geduwd. Het zou te lastig zijn om nog nieuwe investeringen te vinden. De problemen van de start-up lijken echter al wat langer te duren. De kantoren van Petnet staan, volgens techsite Ars Technica, bijvoorbeeld al te huur sinds oktober vorig jaar.

Voor klanten is er nu alvast duidelijkheid. Zij zullen vanaf nu handmatig wat korrels in het bakje van hun viervoeter moeten gooien, iets wat we ten zeerste hopen dat ze al enkele weken doen.

