Gebruikers Reddit in opstand na investering van Chinees bedrijf

Reddit is in China zelf niet toegankelijk, de site wordt geblokkeerd door de staatscensuur, de Grote Firewall. De diensten die Chinezen worden gebruikt, zijn aan banden gelegd. Zo kunnen gebruikers van Tencents chatdienst WeChat niets schrijven over Winnie de Poeh, omdat dit codetaal zou zijn voor president Xi Jinping.

Daarom hebben Reddit-gebruikers in de afgelopen dagen veel foto's van Winnie de Poeh geplaatst. Een van die foto's kreeg meer dan 200.000 upvotes. Ook deelden ze afbeeldingen van de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.

Reddit is in 2005 opgericht door studenten Steve Huffman en Alexis Ohanian. Een jaar later verkochten ze de site al aan uitgever Condé Nast. Reddit heeft ongeveer 330 miljoen gebruikers. Die kunnen links, verhalen en afbeeldingen plaatsen, waar anderen op kunnen reageren. Hoe populairder een bericht, hoe hoger hij komt te staan in de feed. Reddit noemt zichzelf daarom ''de voorpagina van het internet''.

De waarde van socialmediabedrijf wordt tegenwoordig geschat op ongeveer 2,7 miljard dollar. Dat kan oplopen tot 3 miljard dollar (2,6 miljard euro), na een nieuwe financieringsronde, die zou geleid worden door Tencent. Reddit is niet het eerste techbedrijf waar Tencent in investeert. Eerder stak het bedrijf geld in onder meer Spotify, Epic Games en Snapchat.