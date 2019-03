Geen akkoord over veiling 5G-licenties na laatste overlegpoging

De verschillende regeringen in ons land zijn er woensdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de veiling van de licenties voor 5G, het supersnelle mobiele internet. Het dossier blijft geblokkeerd over de verdeling van de opbrengst. "Het zal aan de volgende ploeg zijn om alles op poten te zetten", meldt een teleurgestelde minister van Telecom Philippe De Backer

Om de licenties voor het supersnelle mobiele internet eind dit jaar of begin volgend jaar te kunnen veilen, moest de federale regering een akkoord bereiken met de deelstaten. Die zijn immers bevoegd voor media. Binnenkort staan de verkiezingen voor de deur en is het nadien wachten op de vorming van de nieuwe regeringen. Begin februari kwam het niet tot een akkoord binnen het Overlegcomité, dat de verschillende regeringen samenbrengt, en ook woensdag bleek dat niet het geval. Struikelblok blijft de verdeelsleutel van de opbrengst. Die wordt op 680 miljoen euro geschat. In het verleden werd steeds een 80/20 verdeelsleutel gehanteerd, maar ditmaal willen de gewesten een groter deel van de koek. "Dit is spijtig", reageert minister De Backer. "We hebben nog verschillende opties geprobeerd. Hierdoor verliezen we tijd met de uitrol van 5G." 80 procent korting om blinde vlekken weg te werken Volgens de liberale minister raakte het Overlegcomité het wel eens over het plan om de laatste blinde vlekken zonder internetverbinding weg te werken. Ons land kent een dichte dekkingsgraad van breedband en snelle breedband, maar er zijn nog 23 witte en grijze zones waar connecteren niet of nauwelijks mogelijk is. Om het gat dicht te rijden, zouden de operatoren gedurende tien jaar een korting van 80 procent krijgen op de rechten die ze moeten betalen voor straalverbindingen. Dat moet hen aanmoedigen om de komende twee jaar te investeren in die grijze en witte zones. Proximus zou de komende twee jaar 23.000 woningen connecteren.